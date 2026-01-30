Việt Nam đầy cuốn hút trong con mắt nhà văn nước ngoài

Trang tin “The Sydney Morning Herald” ngày 29/1 đăng bài viết của tác giả Brian Johnston - một nhà văn người Ireland chuyên viết về du lịch và hiện sinh sống tại Australia - nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt số lượng du khách Australia đến “quốc gia hình chữ S” đã tăng vọt trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo nhà văn, hiện vẫn còn nhiều điều có thể khiến du khách quốc tế ấn tượng hơn về quốc gia đáng yêu này.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, điều đầu tiên khiến tác giả Brian Johnston bị cuốn hút và đánh giá “tuyệt vời” chính là các món ăn đường phố tươi ngon, đậm đà hương vị, vô cùng đa dạng nhưng lại được chế biến từ những gian bếp nhỏ nhất, thô sơ nhất, trong cái nóng oi bức và bởi những người đầu bếp giản dị.

Ngoài ra, ông còn cực kỳ thích thú với việc những món ăn đường phố tuyệt vời của Việt Nam được đặt trên những chiếc bàn “nhỏ nhất thế giới” và thực khách sẽ phải ngồi khom lưng trên chiếc ghế nhựa "tí hon" để thưởng thức.



Ông Brian Johnston cũng vô cùng ấn tượng về sự thân thiện của người dân Việt Nam. Theo ông, dù trải qua nhiều năm bị đô hộ và chiến tranh, người dân của quốc gia Đông Nam Á này luôn hướng đến tương lai và giữ vững tinh thần lạc quan, cởi mở.



Tuy nhiên, kỹ năng giao thông của người dân Việt Nam mới là điều thực sự khiến nhà văn này kinh ngạc, khi xe máy, ôtô, những người bán hàng rong, xe đẩy chất đầy đồ và người đi bộ vẫn có thể nhịp nhàng lưu thông trên những con phố chật hẹp, nơi một số giao lộ còn không có đèn giao thông. Theo quan sát của ông, đó là một “màn trình diễn” tuyệt vời và không hề có sự hỗn loạn.



Bên cạnh đó, chứng kiến cảnh nhiều người Việt Nam chở trên xe máy từ bình gas, gia cầm, các bao chật ních quần áo đến thực phẩm các loại mà ông cho rằng có thể "đủ để trang bị cho một cửa hàng tạp hóa hay một gia đình vài người," nhà văn người Ireland không thể hiểu nổi vì sao những tài xế người Việt lại có thể giữ thăng bằng cho xe và hàng hóa tài tình đến vậy.



Không chỉ thế, cách người Việt Nam nhận biết nhau cũng là một điều bí ẩn và thú vị đối với tác giả Brian Johnston, khi ước tính có tới 40% người dân cùng mang họ Nguyễn.

Trong khi đó, họ Trần và họ Lê lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với tỷ lệ khoảng 10% mỗi họ. Nhà văn này tự hỏi người Việt Nam sẽ chào hỏi nhau như thế nào nếu như chỉ dùng họ để gọi nhau giống như người Australia./.

