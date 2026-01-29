Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ thúc đẩy hợp tác ổn định

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/1 cho biết nước này sẵn sàng phối hợp với Mỹ để quản lý thỏa đáng những khác biệt, thúc đẩy hợp tác và góp phần duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền nêu rõ theo định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định trong giai đoạn tiếp theo mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành 5 vòng tham vấn kinh tế-thương mại trong năm 2025 trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, qua đó đạt được một số kết quả tích cực.

Theo người phát ngôn, các cuộc tham vấn này cho thấy hai bên có thể tìm kiếm giải pháp xử lý những khác biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại thông qua đối thoại và tham vấn trên tinh thần bình đẳng.

Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan của Hàn Quốc, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 10/2025, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi ở nhiều cấp độ thông qua cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ, đồng thời phối hợp thúc đẩy việc thực hiện các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được, cũng như kết quả của các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng 10 năm ngoái.

Người phát ngôn này nhấn mạnh trong thời gian tới, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai nước và phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tin tức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ.

Hãng tin Bloomberg ngày 28/1 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho hay Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng Tám hoặc tháng Chín năm nay.

Theo hãng tin này, trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã mời ông Trump đến thăm Bắc Kinh vào tháng Tư tới./.

