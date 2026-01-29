Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Kinh tế

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Ngọc Quỳnh
Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Ngày hôm nay (29/1), bảng điện tử thị trường kim loại quý toàn cầu ghi nhận mốc lịch sử khi giá vàng giao ngay phá ngưỡng cản tâm lý 5.500 USD/ounce.

Giá vàng trong nước cũng biến động mạnh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Trước những diễn biến này, các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư cảnh báo, thị trường vàng có nhiều dấu hiệu rủi ro.

Giá vàng miếng trong nước cuối giờ chiều 29/1 giảm 600 nghìn đồng/lượng so với mở phiên sáng nay song vẫn được các công ty niêm yết ở mức 189,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Điều đáng nói dù giá vàng ở mức cao song ghi nhận chiều nay ở phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng.

Dưới góc nhìn vĩ mô, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp thuộc Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) giảm lãi suất, dẫn đến lượng tiền lưu thông tăng lên rất lớn.

Khi tiền rẻ và lãi suất không còn hấp dẫn, dòng vốn thông minh buộc phải tìm nơi trú ẩn. "Khi đó, vàng là phương tiện tích trữ, thuận tiện, thanh khoản nhanh," ông Lạng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng mạnh sẽ đi kèm với những nhịp điều chỉnh lớn. Đây là quy luật tất yếu của thị trường tài chính mà nhà đầu tư cá nhân thường bỏ qua.

Góc nhìn thực chiến của các nhà đầu tư chuyên nghiệp cho thấy rủi ro trong ngắn hạn. Ông Phan Hiếu Kỳ, Founder của trang Giavangvietnam.com và là Giảng viên tại Piri Academy chỉ rõ, vàng đang ở trong giai đoạn "nước rút."

Đây là giai đoạn thị trường tăng giá theo kiểu thẳng đứng (parabolic), tạo ra sự hưng phấn tột độ nhưng cũng là lúc rủi ro đạt đỉnh.

Ở thời điểm khi giá vàng phá đỉnh 5.500 USD, ông Phan Hiếu khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua vàng, bạc vào thời điểm này, để thị trường quyết định và tránh bị cảm xúc chi phối.

Đồng quan điểm về sự thận trọng để tránh bẫy FOMO (tâm lý lo sợ bị bỏ lỡ), ông Đinh Ngọc Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Tín Mạnh Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bảo Tín Capital, cho rằng việc quản trị danh mục lúc này quan trọng hơn là kiếm lời.

Do đó, lúc này hơn bao giờ hết cần áp dụng công thức phân bổ vốn an toàn: "Đối với các khoản đầu tư ngắn hạn, tôi vẫn khuyến nghị mọi người nên phân bổ 1/3 danh mục của mình vào những tài sản có lãi suất cố định."

Đối với những nhà đầu tư có ý định lướt sóng vàng lúc này, ông Dũng cảnh báo cần "hết sức cẩn thận, tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ)."

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Đối với đầu tư dài hạn, ông Dũng khuyên nên cân nhắc mua vào ở những "nhịp điều chỉnh mạnh với số lượng phù hợp."

Sự kiện tăng giá và vượt đỉnh của giá vàng cũng đồng nghĩa với việc áp lực chốt lời đang lớn hơn bao giờ hết. Mức giá quá cao đi kèm với rủi ro cực lớn./.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Các trụ điện gió được xây dựng trên cánh đồng muối ở xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tháo gỡ các rào cản, vượt qua thách thức

Quyết tâm tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý và khơi thông nguồn lực là “đòn bẩy” để Khánh Hòa khẳng định vai trò trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.