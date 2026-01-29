Hội chợ Mùa Xuân: "Cú hích" tiêu dùng và khát vọng nâng tầm hàng Việt dịp Tết

Trong không khí hối hả của những ngày cận Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là điểm hẹn mua sắm sầm uất mà còn được kỳ vọng là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã có cuộc trao đổi với báo chí về những điểm nhấn chiến lược và kỳ vọng đặt ra cho sự kiện đặc biệt này.

Kích cầu thực chất, giảm bớt trung gian

- Thưa ông, diễn ra đúng dịp cao điểm sắm Tết, ông đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của các chương trình kích cầu tại Hội chợ năm nay, giúp người dân an tâm mua sắm trong bối cảnh kinh tế hiện tại?

Ông Vũ Bá Phú: Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào tính thực chất của các chương trình kích cầu để người dân không chỉ mua sắm đầy đủ mà còn thực sự an tâm.

Trước hết, các chương trình tại Hội chợ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và gắn chặt với công tác kiểm soát chất lượng. Điều này giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận trực tiếp với sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Điểm đáng chú ý là Hội chợ tạo điều kiện tối đa để rút ngắn khâu trung gian, kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết giảm từ 15-20% chi phí vận hành và ký gửi, chuyển trực tiếp phần lợi ích này vào giá bán. Việc này không chỉ giúp giá cả tại Hội chợ cạnh tranh hơn so với thị trường mà còn tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân đối với hàng hóa trong nước.

Song song với đó, các hoạt động kích cầu được gắn liền với truyền thông, trải nghiệm và tư vấn tiêu dùng. Người dân sẽ được tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm, chính sách hậu mãi và cam kết của doanh nghiệp. Đây là yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm, nhất là khi sức mua vẫn chịu những tác động nhất định từ tình hình kinh tế chung.

Chúng tôi tin rằng các chương trình này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt trong dịp Tết mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường, tạo động lực cho sản xuất-kinh doanh ngay từ đầu năm.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chia sẻ thông tin về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: BCT/Vietnam+)



- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch hỗ trợ và mục tiêu lan tỏa thương hiệu quốc gia trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?

Ông Vũ Bá Phú: Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không đơn thuần là nơi mua bán, mà là không gian lan tỏa giá trị thương hiệu “Made in Vietnam” và hình ảnh một quốc gia năng động. Chúng tôi mong muốn tinh thần “Kết nối thịnh vượng-Đón Xuân huy hoàng” sẽ thấm sâu vào cộng đồng doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa điều này, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản hỗ trợ xuyên suốt. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, một chiến dịch truyền thông tổng lực đã được kích hoạt trên các kênh quốc gia và nền tảng số nhằm tạo sức nóng thị trường. Ban Tổ chức cũng hỗ trợ tối đa về hạ tầng và thiết kế để doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả trưng bày.

Khi Hội chợ chính thức diễn ra, chúng tôi tập trung cao độ vào việc kết nối cung-cầu thực chất. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giao thương được tổ chức đồng bộ trên cả môi trường số và thực tế. Điều này vừa giúp doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp cận sản phẩm chất lượng.

Đặc biệt, câu chuyện không dừng lại khi Hội chợ kết thúc. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với báo chí phản ánh hiệu ứng sau sự kiện, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các mối liên kết đã thiết lập, từng bước chuyển hóa kết quả xúc tiến thành hoạt động sản xuất-kinh doanh bền vững.

Kỳ vọng bứt phá doanh thu nghìn tỷ

- Được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, theo ông, yếu tố “chính trị-kinh tế-văn hóa” được lồng ghép như thế nào tại sự kiện lần này?

Ông Vũ Bá Phú: Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, ba yếu tố này không tách rời mà hòa quyện nhuần nhuyễn, tạo nên bản sắc riêng biệt.

Về mặt chính trị, sự kiện thể hiện vai trò chỉ đạo thống nhất của Chính phủ và tư duy điều hành mới: Nhà nước kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước và hội nhập quốc tế phát triển xuất khẩu.

Ở góc độ kinh tế - trục xuyên tâm của Hội chợ, quy mô tổ chức cấp quốc gia và nội dung trưng bày theo chuỗi giá trị, kết nối cung-cầu, kết nối sản xuất với phân phối và thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Thêm vào đó, yếu tố văn hóa được lồng ghép sinh động qua các không gian tái hiện Tết cổ truyền và văn hóa vùng miền. Văn hóa ở đây không chỉ tạo không khí Xuân mà còn đóng vai trò là “chất xúc tác mềm”, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân khi mua sắm.

- Từ thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025, ông kỳ vọng gì về con số doanh thu của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 và định hướng xây dựng hệ thống hội chợ quốc gia trong tương lai?

Ông Vũ Bá Phú: Nếu Hội chợ Mùa Thu 2025 đã khởi đầu với doanh thu đạt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, thì Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập một đỉnh cao doanh thu mới. Diễn ra trong 12 ngày cao điểm sắm Tết, khi chi tiêu thường tăng gấp 2-3 lần, cùng sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp với 3.000 gian hàng, chúng tôi kỳ vọng tổng giá trị giao dịch sẽ thiết lập đỉnh cao mới, bứt phá mạnh mẽ so với con số trước đó.

Hơn cả doanh thu, chúng tôi kỳ vọng khơi dậy mạnh mẽ phong trào dùng hàng Việt gắn liền với lòng tự tôn dân tộc. Hàng Việt Nam phải được khẳng định là những sản phẩm tinh hoa, chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng.

Về định hướng dài hạn, Cục Xúc tiến thương mại xác định sẽ chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và có bản sắc riêng. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi hoạt động để mở rộng không gian xúc tiến. Đồng thời, tăng cường liên kết với các chương trình thương hiệu quốc gia và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia tổ chức, hướng tới xây dựng một hạ tầng xúc tiến thương mại bền vững, hiệu quả cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

