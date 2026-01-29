Hội chợ Mùa Xuân 2026: Điểm hẹn giao thương cho doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, được coi là “điểm hẹn” quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định thương hiệu Việt ngày càng trở nên cấp thiết.

Được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026, Hội chợ Mùa Xuân 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai, trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được đánh giá là “siêu hội chợ” quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội với quy mô trưng bày khoảng 100.000m² trong nhà và hơn 45.000m² ngoài trời, dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm Xuân.

Không gian hội chợ được thiết kế tổng thể, hiện đại và đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, tạo nên một “hành trình du xuân xuyên Việt” với 8 phân khu nội dung nổi bật. Từ phân khu địa phương chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh là điểm khởi đầu của hành trình du xuân, đến các không gian nông sản, công nghiệp thương mại, văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại, hội chợ hướng tới mục tiêu vừa phục vụ tiêu dùng Tết, vừa kết nối giao thương và quảng bá hình ảnh hàng Việt, con người Việt.

Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 có chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng”. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Chuẩn bị cho Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026, ngay từ giữa tháng 1/2026, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã và đang tích cực lan tỏa thông tin về hội chợ đến các đối tác nước sở tại; đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế về tham gia, mở gian hàng quảng bá tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và nhiều thị trường trọng điểm đã triển khai đồng loạt các hoạt động xúc tiến, hội thảo trực tuyến, kết nối hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nước sở tại. Qua đó, hàng chục hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, nội thất và công nghiệp chế biến, bày tỏ mong muốn tham gia hội chợ, mở gian hàng và kết nối đối tác tại Việt Nam.

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến với chủ đề: “Cơ hội hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực dệt may, da giày, nội thất tại Hội chợ Mùa Xuân 2026” được tổ chức mới đây, ông Bùi Trung Thương, Tham tán thương mại, Trưởng văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh Hội chợ là sự kiện thương mại văn hóa quy mô lớn đầu tiên trong năm 2026, mở ra thị trường Việt Nam vào thời điểm năng động nhất và là cửa ngõ chiến lược để doanh nghiệp quốc tế tiếp cận Việt Nam khi động lực kinh doanh đạt đỉnh.

Theo ông Bùi Trung Thướng, đây là cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp Ấn Độ kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất Việt Nam, tìm kiếm cơ hội cung ứng, hợp tác sản xuất và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài trong các lĩnh vực dệt may, may mặc, giày dép, da, nội thất và thủ công mỹ nghệ.

Tương tự, bà Quyền Thị Thúy Hà - Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cho biết ngay sau khi có thông tin tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Chi nhánh thương vụ đã xây dựng kế hoạch để mời gọi, đưa các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản về tham gia gian hàng tại hội chợ.

“Thương vụ đang nỗ lực mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu đến tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Qua đó, kiến tạo những cơ hội kết nối giao thương, hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng đột phá”, bà Quyền Thị Thúy Hà nhấn mạnh.

Từ thị trường Hoa Kỳ, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ Đỗ Ngọc Hưng cho biết, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ (gồm 4 thương vụ) đang tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Bám sát mục tiêu, kế hoạch và tiêu chí của hội chợ, theo ông Đỗ Ngọc Hưng, các thương vụ đang chủ động rà soát, lựa chọn những doanh nghiệp Hoa Kỳ tiềm năng, tiêu biểu, phù hợp với các nhóm ngành hàng có thế mạnh và nhu cầu hợp tác cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Cùng với sự chủ động, quyết liệt của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng đang thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn đối với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Nhiều doanh nghiệp coi đây là “điểm hẹn” quan trọng để giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định thương hiệu Việt ngày càng trở nên cấp thiết.

Với nhiều lợi thế, Việt Nam đang có cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Bà Đặng Thị Tươi, Giám đốc đối ngoại Tập đoàn CT Group cho biết tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, CT Group dự kiến giới thiệu tới đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước loạt sản phẩm công nghệ của tập đoàn, bao gồm máy bay không người lái, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tiền số xanh, sàn tín chỉ carbon, máy tính lượng tử, năng lượng mới…

Cùng chung kỳ vọng, ông Nguyễn Bá Đoàn, Giám đốc kinh doanh Nhà máy sản xuất công nghệ cao Việt Hàn đánh giá Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ là điểm hội tụ quan trọng, kết nối và kiến tạo các cơ hội sản xuất, giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác, nhà nhập khẩu quốc tế.

Theo ông Nguyễn Bá Đoàn, doanh nghiệp không chỉ kỳ vọng vào việc quảng bá sản phẩm, mà còn trông đợi hội chợ mang lại những đơn hàng cụ thể, góp phần gia tăng doanh số, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thêm động lực mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện mua sắm dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và làng nghề, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế ngay từ những tháng đầu năm.

Hội chợ còn là không gian quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Sự hội tụ của hàng Việt, văn hóa Việt và tinh thần Việt trong không khí Xuân mới được kỳ vọng sẽ lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập./.

Hội chợ Mùa Xuân: "Cú hích" tiêu dùng và khát vọng nâng tầm hàng Việt dịp Tết Diễn ra trong 12 ngày cao điểm sắm Tết khi chi tiêu thường tăng gấp 2-3 lần, cùng sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch tại Hội chợ Mùa Xuân được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ.