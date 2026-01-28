Giá vàng tiếp tục tăng mạnh vượt mức 184 triệu đồng mỗi lượng phiên chiều nay

Chiều nay (28/1) thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh thêm 2,8 triệu đồng/lượng và đã vượt mức 184 triệu đồng.

Kết thúc phiên chiều nay, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 181,7-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 180,1-184,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,6 đồng/lượng so với phiên sáng; còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 179,9-182,9 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2,3 triệu đồng so với phiên sáng.

Như vậy, so với chốt phiên trước, 2 thương hiệu này đã tăng từ 5,7-6,9 triệu đồng mỗi lượng và đây cũng là phiên tăng mạnh nhất từ trước đến nay.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.278 USD/ounce, tăng 58 USD so với mở cửa phiên sáng. Mức giá này tương đương khoảng 167,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh là do tâm lý tìm đến hàng hóa trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu khiến nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang vàng. Bên cạnh đó đồng USD duy trì ở mức yếu, tạo điều kiện cho vàng - tài sản định giá bằng USD - trở nên hấp dẫn hơn./.