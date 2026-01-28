Phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã ký Quyết định Số 339/QĐ-UBND về phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. Theo đó, nhà đầu tư là Liên danh Trung Nam-Sideros Rive đã trúng thầu đầu tư thi công dự án với vốn đầu tư trên 57.384 tỷ đồng bằng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná được xây dựng tại xã Cà Ná, với diện tích đất sử dụng khoảng 265ha. Dự án có mục tiêu kinh doanh phát điện. Cụ thể dự án sẽ xây dựng nhà máy điện khí công suất 1.500 MW, kho cảng LNG công suất từ 1-1,2 triệu tấn/năm cùng các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quy mô dự án gồm: Đầu tư một nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, công suất 1.500 MW; xây dựng hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí; xây dựng cầu cảng với công suất dự kiến từ 1-1,2 triệu tấn LNG/năm, gồm một bồn chứa khoảng 220.000m3 và hạ tầng kỹ thuật cho riêng một kho chứa khí LNG và hệ thống tái hóa khí.

Bên cạnh đó, dự án còn tiến hành xây dựng một bến cảng nhập khí LNG; xây dựng đê chắn sóng phía Đông dài 2.400m và các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập khí LNG.

Được biết, giá điện đề nghị trúng thầu là 3.294,22 đồng/kWh. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động trước ngày 31/12/2030. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhà đầu tư phải cam kết đủ vốn để thực hiện dự án. Đồng thời bổ sung các văn bản có liên quan đến Công ty Power China về quản lý và vận hành; bổ sung hợp pháp hóa lãnh sự trong quá trình thương thảo hợp đồng...

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần xác định các mốc thời gian để giám sát, đôn đốc dự án, cam kết hoàn thành dự án đúng thời hạn và thực hiện đúng các nội dung trong hồ sơ dự thầu đưa ra.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná nằm cạnh khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 có diện tích 378 ha do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná thực hiện và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Cụm dự án này sẽ thu hút đầu tư theo hướng sử dụng năng lượng xanh và hoạt động sản xuất chọn lọc phù hợp với tiêu chí xanh, bền vững./.

Khánh Hòa tìm được nhà đầu tư đầu tiên dự thầu dự án điện khí LNG Cà Ná Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, dự án điện khí LNG Cà Ná là một dự án lớn và phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên liên quan và tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt.