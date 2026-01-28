EU áp dụng hệ thống số hóa chứng nhận thủy sản nhập khẩu

Từ giữa tháng này, một hệ thống mới áp dụng chứng nhận khai thác thủy sản dưới dạng số hóa đối với toàn bộ sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức có hiệu lực.

Đây là biện pháp nhằm hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc ngăn chặn hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ đa dạng sinh học biển, đồng thời đóng góp vào chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của EU.

Hệ thống mới, mang tên CATCH, thay thế quy trình chứng nhận bằng giấy trước đây, qua đó giúp tăng hiệu quả của các biện pháp kiểm soát thủy sản nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thực thi đồng bộ hơn trên toàn EU.

Việc đơn giản hóa trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp EU và cơ quan kiểm soát dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc bảo đảm các sản phẩm nhập khẩu đều hợp pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý của khối.

Ngoài ra, cơ chế kiểm soát hiện đại và hiệu quả hơn cũng sẽ góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho ngư dân EU, khi các sản phẩm nhập khẩu phải tuân thủ những tiêu chuẩn tương đương.

CATCH là một trong những nội dung trọng tâm của Hiệp ước Đại dương châu Âu (European Ocean Pact) - một chiến lược của EU nhằm tăng cường bảo vệ đại dương, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững và hỗ trợ đời sống của cộng đồng dân cư ven biển. Hệ thống này phản ánh cam kết lâu dài của EU trong cuộc chiến chống khai thác thủy sản IUU.

Theo số liệu của EU, thủy sản nhập khẩu hiện chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ trong khối, trong đó khoảng 80% thuộc diện chịu điều chỉnh của Quy định về IUU. Việc triển khai CATCH được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nhập khẩu, qua đó giảm nguy cơ thủy sản khai thác trái phép xâm nhập thị trường EU.

CATCH sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi dữ liệu theo hướng hiện đại hóa và hài hòa giữa các quốc gia thành viên, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp EU và cơ quan quản lý quốc gia. Khi được triển khai đầy đủ và liên tục cập nhật dữ liệu, hệ thống này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp EU./.

