Giá vàng vượt mốc 5.200 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn

Giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, vượt ngưỡng 5.200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 28/1, trong bối cảnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn tiếp tục gia tăng và đồng USD kéo dài đà suy yếu. Giá bạc và bạch kim cũng đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 5.202,06 USD/ounce, trước khi giảm nhẹ xuống 5.179,41 USD/ounce vào 0h55 giờ GMT (tức 7h55 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng mạnh 1,8%, lên 5.215,46 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy từ những bất ổn địa chính trị leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang điều thêm một “hạm đội” nữa tới khu vực Trung Đông, đồng thời bày tỏ hy vọng Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ.

Giới phân tích cho rằng sự bất ổn trong chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ tiếp tục là động lực chính đẩy giá vàng tăng mạnh trong năm nay.

Những căng thẳng liên quan tới các động thái quân sự tại Venezuela, tranh cãi xung quanh Greenland, cùng với tình hình Trung Đông đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, sự suy yếu kéo dài của đồng USD cũng hỗ trợ đáng kể cho thị trường kim loại quý.

“Đồng bạc xanh” đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trong tuần này, do lo ngại về tình trạng chi tiêu tài khóa quá mức của Mỹ cũng như tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Tổng thống Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết sắp công bố người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, đồng thời khẳng định lãi suất sẽ giảm khi Fed có ban lãnh đạo mới.

Những căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed càng làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 113,43 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,6% lên 2.669,61 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều duy trì ở vùng giá cao kỷ lục./.

Giá vàng tại châu Á tiếp tục đà tăng mạnh sau khi phá ngưỡng 5.000 USD Giá vàng tăng 1,8% lên 5.074 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tháng 1/2026 lên hơn 17%, trong khi giá bạc tăng 4,6% lên 107,67 USD/ounce trong phiên và tăng hơn 50% trong tháng này.