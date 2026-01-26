Giá vàng tại châu Á tiếp tục đà tăng mạnh sau khi phá ngưỡng 5.000 USD

Giá vàng giao dịch trên mốc 5.000 USD/ounce trong phiên 26/1 tại châu Á, khi sự kết hợp giữa những biến động địa chính trị và sự suy yếu của đồng USD khiến các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng tăng 1,8% lên 5.074 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tháng 1/2026 lên hơn 17%, trong khi giá bạc tăng 4,6% lên 107,67 USD/ounce trong phiên và tăng hơn 50% trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần trước đã rút lại các đe dọa áp thuế và cảnh báo sẽ giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch bằng vũ lực.

Tuy nhiên, việc Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Iran đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường. Áp lực gia tăng của Mỹ đối với Iran đang khiến giá dầu duy trì ở mức cao và đẩy giá vàng, tài sản trú ẩn an toàn, lên mức cao kỷ lục.

Kim loại quý, bao gồm bạc, đã tăng mạnh trong một đợt tăng giá chóng mặt kể từ đầu năm. Sự suy yếu của đồng USD trong phiên này càng tạo thêm động lực tăng giá của các kim loại quý.

Chỉ số USD, đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ đối thủ, đã giảm tới 0,2% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 96,996, sau khi giảm 0,8% vào cuối tuần trước, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 8/2025.

Đồng yen đã tăng gần 1% lên 154,23 yen/USD vào lúc 13 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi tăng mạnh vào cuối tuần trước.

Trong phiên này, đồng yen nhìn chung lên giá so với các đồng tiền khác, bứt lên khỏi các mức thấp kỷ lục so với đồng euro và franc Thụy Sĩ, cũng như mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với đồng bảng Anh.

Khả năng Mỹ và Nhật Bản cùng can thiệp lần đầu tiên sau 15 năm đã gây áp lực lên đồng USD và đẩy giá các đồng tiền mạnh khác cũng như các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi lên.

Ngày 26/1, các nhà chức trách hàng đầu của Nhật Bản cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ về vấn đề ngoại hối, khiến các nhà giao dịch lo ngại trước khả năng hành động can thiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong tuần này, sự chú ý của giới đầu tư cũng sẽ tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại một cuộc họp ít được chú ý hơn do cuộc điều tra của chính quyền ông Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 48 phút ngày 26/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 175-177 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

