Vĩnh Long: Hoa cúc mâm xôi hút hàng ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Còn hơn 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động sản xuất tại các làng hoa truyền thống của tỉnh Vĩnh Long đang càng trở nên sôi động hơn.

Năm nay do thời tiết không thuận lợi, hoa cúc mâm xôi nở sớm. Do đó, các vườn cúc mâm xôi nở đúng dịp trở nên khan hiếm, nhiều thương lái tìm đến tận nơi để đặt hàng. Nhờ vậy, hoa cúc mâm xôi tăng giá, hút hàng, nhà vườn rất phấn khởi.

Anh Nguyễn Văn Khanh, thương lái mua bán hoa tại Đà Nẵng cho biết, mỗi năm anh đều mua các loại hoa để bán vào dịp Tết. Năm nay, anh đặt mua 1.000 chậu cúc mâm xôi để về bán Tết.

Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, hoa cúc mâm xôi nở sớm, số lượng hoa anh đặt trước đó nhà vườn không đủ số lượng để giao. Hiện tại, anh Khanh tìm các vườn cúc nở đúng dịp để mua nhưng giá đã tăng lên 20.000-30.000 đồng/cặp và vẫn chưa mua được.

Theo anh Khanh, mỗi năm anh đều tìm đến các xã khu vực Chợ Lách để mua hoa về bán vì chất lượng sản phẩm hoa tại đây đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng. Cúc mâm xôi là một trong những sản phẩm chính được anh Khanh mua nhiều để phục vụ Tết cho bà con khu vực miền Trung. Hiện giá cúc mâm xôi đạt chất lượng (đẹp, kích thước lớn) có giá 200.000-230.000 đồng/cặp. Anh Khanh cho hay, nếu không tìm đủ số lượng, anh buộc phải mua các loại hoa khác như: vạn thọ, cúc Hà Lan, mai vàng… để bán.

Chăm sóc vườn cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/ TTXVN)

Ông Trần Văn Nam, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết năm nay ảnh hưởng thời tiết mưa trái mùa nên có nhiều vườn hoa cúc mâm xôi nở sớm. Vườn cúc của gia đình ông bị ảnh hưởng 300 chậu nở sớm trong tổng số 1500 chậu được trồng.

Ông Nam cho hay tháng trước đã có thương lái đến đặt cọc thu mua hết số lượng, nhưng hiện nay số lượng hoa cúc mâm xôi nở đúng hạn có nhiều thương lái đến hỏi mua với giá cao hơn 40.000 đồng/cặp. Tuy vậy, ông Nam không thể bán vì khách hàng đã đặt cọc trước đó với giá 170.000 đồng/cặp.

"Hàng năm gia đình ông sản xuất từ đơn đặt hàng trước của các thương lái quen quen thuộc. Bán theo đơn hàng giá thu mua ổn định nên không thể sai hẹn với khách hàng truyền thống của mình," ông Nam chia sẻ.

Theo các thương lái thu mua hoa tại khu vực xã Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung…(huyện Chợ Lách cũ) do hoa cúc mâm xôi nở sớm hơn nửa tháng nên các sản phẩm nở đúng dịp Tết trở nên khan hiếm.

Bên cạnh đó, khu vực Cái Mơn, Chợ Lách là nơi cung cấp hoa cúc mâm xôi lớn nhất của cả nước khiến sản lượng hoa cúc mâm xôi nở đúng dịp tết giảm sẽ ảnh hưởng đến thị trường chung trong thời gian tới.

Ngoài ra, các thương lái cho rằng, cúc mâm xôi được thị trường ưa chuộng vì có hình dáng tròn đầy, màu vàng rực rỡ đại diện cho sự may mắn, sum vầy và tài lộc, vốn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp, khách sạn và nhiều hộ gia đình thích trang trí hoa cúc mâm xôi. Cùng với đó, so với các loại hoa tết khác, cúc mâm xôi có thời gian nở lâu phù hợp với thói quen trưng tết của người Việt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh mỗi năm cung ứng thị trường Tết hơn 12 nghìn sản phẩm các loại; trong đó hoa cúc mâm xôi từ 2,5-3 triệu sản phẩm. Năm nay, do thời tiết bất lợi hoa cúc mâm xôi nở sớm 30-35%, làm cho sản lượng hoa nở đúng vào dịp Tết giảm, nên giá cúc mâm xôi nở đúng dịp tăng lên 15-20% so với các năm trước.

Bên cạnh đó, người dân có nhiều kênh tiêu thụ thông qua thương mại bán hàng online… sản lượng cung cấp cho thương lái giảm. Hiện nay, hoa cúc mâm xôi nở đúng dịp Tết đã được thương lái đặt mua hơn 90% số lượng.

Cùng đó, các sản phẩm hoa nở khác như vạn thọ, mào gà… cũng đang được thương lái đặt mua tăng hơn so với năm trước, nên nông dân trồng hoa rất phấn khởi dù có ảnh hưởng thu nhập từ một số hoa cúc mâm xôi nở sớm./.

