Hà Nội: Thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Cục C05 (Bộ Công an) và Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) vừa tiến hành kiểm tra xe ôtô tải có dấu hiệu nghi vấn tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, qua đó phát hiện và thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 23/1, khi kiểm tra phương tiện trên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chứa số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá, 5 tấn nầm heo và hơn 3 tấn tràng trứng đông lạnh, ước tính trị giá trên 1 tỷ đồng.

Quá trình làm việc, chủ số thực phẩm trên không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ thực phẩm.

Lực lượng chức năng xác định, đây là thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu trôi nổi từ nước ngoài.

Đáng chú ý, các loại thực phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ.

Số thực phẩm này được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đại diện Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng: liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, di chuyển qua nhiều tuyến đường và tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, công trường đang xây dựng, ít người qua lại.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

