Chi tiết danh sách xe bị "phạt nguội" qua hệ thống camera AI Hà Nội

Tối 29/12, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội công bố danh sách 545 phương tiện gồm ô tô và xe máy bị phạt nguội. Các phương tiện vi phạm này bị hệ thống camera AI phát hiện.

Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã gửi thông báo tới từng chủ xe vi phạm. Người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn.

Ngoài ra, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tới Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội), điện thoại: 0692.196.440, để được hướng dẫn, giải quyết.

Đại diện Cảnh sát Giao thông Hà Nội thông báo, người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến trụ sở 14 Đội Cảnh sát Giao thông địa bàn thuộc Phòng để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính./.

Danh sách các phương tiện vi phạm (đợt 1):