Đưa quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Đề án 1309).

Dự và chủ trì Hội nghị có: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và nâng cao, thể hiện ngày càng rõ nét vai trò, trách nhiệm và đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới, trong đó có lĩnh vực quyền con người (Việt Nam đã trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc 2 khóa liên tiếp: Khóa 2023-2025; 2026-2028).

Đây cũng là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường 8 năm triển khai một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển con người và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án; qua đó làm cơ sở đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Giaos sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Một trong những nội dung cốt lõi của kỷ nguyên phát triển mới, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, là hướng tới mục tiêu “mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.”

Theo đó, trong kỷ nguyên mới, quyền con người, quyền công dân tiếp tục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, bảo đảm ngày càng đầy đủ, thực chất hơn, phù hợp với khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Đồng chí khẳng định, trong suốt thời kỳ Đổi mới, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong đó có giáo dục quyền con người, luôn là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng Hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân được tổ chức trong bối cảnh rất có ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; đồng thời vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đây cũng là dịp nhân loại kỷ niệm 77 năm Tuyên ngôn Phổ quát về quyền con người, để Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua và xác định phương hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân vì vậy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục, mà là lựa chọn chiến lược, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong xây dựng nền giáo dục nhân văn, phát triển con người toàn diện.

Quyền con người ngày càng được bảo đảm tốt hơn trên thực tế; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống an sinh xã hội ngày càng bao phủ rộng khắp; các quyền tự do cơ bản và quyền của các nhóm yếu thế được tôn trọng. Đặc biệt, việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu rất cao đã khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đề án cũng đạt được kết quả trực tiếp quan trọng trong giáo dục và đào tạo. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Quyền con người đã chủ trì biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu chuẩn quốc gia; xây dựng kho học liệu phong phú, từng bước số hóa; tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp, lồng ghép nội dung quyền con người trong các cấp học và cơ sở đào tạo.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, bước sang giai đoạn phát triển mới từ năm 2026, công tác giáo dục quyền con người cần chuyển mạnh sang chiều sâu và lan tỏa toàn diện. Trọng tâm là thống nhất nhận thức, hoàn thiện thể chế, đổi mới nội dung và phương pháp gắn với chuyển đổi số, bảo đảm nguồn lực ổn định và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống, giáo dục quyền con người ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững./.

