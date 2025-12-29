Thủ tướng: Phải đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Chiều 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá thành tựu của Bộ và ngành Ngoại giao bằng cụm từ 24 chữ: "Bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển;" yêu cầu quán triệt phương châm 24 từ khóa: “Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển” và mong muốn cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: “Trung thành, tận tụy; tự tin, sáng tạo; bản lĩnh, linh hoạt; đàm phán thuyết phục; hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết.”

Dự Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương.Hội nghị tập trung đánh giá công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; xác định những định hướng lớn trong năm 2026 và thời gian tới để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, nhất là cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo mới về vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đánh giá, năm 2025, ngành ngoại giao đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, khó khăn hơn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, sự quyết tâm đồng lòng của các lực lượng đối ngoại, công tác đối ngoại năm 2025 tiếp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, khép lại nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Ngành ngoại giao đã phản ánh khí thế, quyết tâm mới với 3 nét mới. Trong đó, mới về nội dung, với các hoạt động đều có nội dung thực chất, bám sát với trọng tâm trong nước, nhất là các Nghị quyết chiến lược của Đảng; mới trong cách thức triển khai, với nhiều bước phát triển mới, đặc biệt các phương thức ngoại giao chuyên ngành được phát huy; mới trong việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó các quyết sách, định hướng chiến lược về nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, ứng phó kịp thời với các vấn đề mới nổi lên đã góp phần kiến tạo và giữ vững cục diện đối ngoại thuận lợi, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao được triển khai sôi động, rộng khắp, đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2025, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2024, tạo định hướng chiến lược cho quan hệ với các đối tác.

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế với phương châm “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” đã đem lại nhiều kết quả thực chất; đặc biệt đóng góp tích cực vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tranh thủ các động lực mới cho tăng trưởng như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, FDI và ODA chất lượng cao.

Ngành ngoại giao phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, với dấu ẩn nổi bật là tổ chức thành công các Hội nghị đa phương cấp cao quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G, phối hợp tổ chức Lễ mở ký Công ước Tội phạm mạng của Liên hợp quốc; đảm nhiệm thành công vai trò thành viên và tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Công tác xây dựng ngành, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của ngành, với việc thực hiện giảm 17 trên tổng số 40 đầu mối, mở thêm mới 5 cơ quan đại diện, nâng số Cơ quan đại diện lên 99 cơ quan; tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Bộ và ngành ngoại giao xác định năm 2026 và giai đoạn 2025-2030 tới đặt ra cho ngành những nhiệm vụ hết sức to lớn và vẻ vang. Phát huy truyền thống 80 năm của ngoại giao cách mạng Việt Nam, toàn ngành quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tạo động lực thực chất, khơi dậy sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm ảnh về thành tựu ngoại giao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ và ngành ngoại giao triển khai ngay, cụ thể hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đề ra; củng cố môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh có nhiều biến động; đóng góp vào tạo đột phá trong phát triển kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và bền vững trong năm 2026; đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới và giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Trên các diễn đàn đa phương, giữ tiếng nói cân bằng, cầu nối, góp phần khôi phục, phát huy sức mạnh tổng thể của các lực lượng đối ngoại, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành tham luận nhiều nội dung nhằm có cái nhìn sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực: ngoại giao Đảng, ngoại giao nghị viện, ngoại giao địa phương, ngoại giao trong các ngành, lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, đặc biệt là ngoại giao kinh tế... phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới toàn thể hội nghị lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính “thời đại” từ dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, cạnh tranh chiến lược, an ninh phi truyền thống, chính sách kinh tế...

Những yếu tố bất ngờ, bất thường, bất lợi, bất định đã ảnh hưởng tới sự phát triển đất nước, trong đó có công tác đối ngoại. Tuy nhiên, Việt Nam đã vượt qua “những cơn gió ngược” để đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt và thấp hơn nhiều ngưỡng cho phép; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa-xã hội được chú trọng; đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Chia sẻ những câu chuyện cụ thể, ấn tượng trong hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của cá nhân mình, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, hiệu quả, vươn tầm, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng cao; kết quả đó có đóng góp quan trọng của Bộ và ngành ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ tóm tắt thành tựu ngoại giao bằng 24 từ khóa: “bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển.”

Đưa ra các dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho mệnh đề trên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà ngành ngoại giao đã đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như: chưa thực sự khai thác hết tiềm năng của các khuôn khổ quan hệ; công tác phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu mới, nhất là các lĩnh vực hợp tác mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nêu 3 bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải kiên trì, kiên định về đường lối; tính mềm dẻo, linh hoạt với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin;” phải hiểu sâu, nắm chắc tình hình; cán bộ ngoại giao phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, có tâm-đức-tài.

Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên gồm: sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt; xung đột, bất ổn diễn ra ngày càng nhiều, tác động ngày càng lớn, nguy cơ va chạm có thể xảy ra tại các điểm nóng; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý trong bối cảnh tình hình nêu trên, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên,” “đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo; tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Yêu cầu Bộ và ngành Ngoại giao phải quán triệt phương châm với 24 từ khóa: “tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển,” Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm.

Trong đó, phải củng cố vững chắc vành đai an ninh-phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt, đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Ngành nâng tầm “sứ mệnh quốc tế,” đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc” tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Cho rằng công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: “Trung thành, tận tụy; tự tin, sáng tạo; bản lĩnh, linh hoạt; đàm phán thuyết phục; hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết;” tin tưởng, phát huy bề dày truyền thống vẻ vang 80 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa, góp phần phát triển đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; với kết quả, thành tựu năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, kỷ nguyên mới tốt hơn kỷ nguyên vừa qua.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về Điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Ngoại giao khai trương Cơ sở dữ liệu về Điều ước quốc tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

