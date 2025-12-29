Quan hệ Việt-Nga tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử của Việt Nam và Nga cũng như trong quan hệ song phương hai nước, với nhiều sự kiện lớn được tổ chức trọng thể, như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đó là nhận định của Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 29/12, tại Hà Nội.

Theo Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, những kết quả đạt được trong năm 2025 là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030, hướng tới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (phải) phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 29/12. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục được thúc đẩy, nổi bật là quan hệ giữa các chủ thể của Liên bang Nga như Moskva, Saint-Petersburg, Cộng hòa Tatarstan, các tỉnh Vladimir, Kaluga với nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hợp tác thương mại, kinh tế song phương duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Liên bang Nga đạt khoảng 4,3 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Nga sang Việt Nam đạt 2,24 tỷ USD, tăng 10,75%; nhập khẩu đạt 2,06 tỷ USD.

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cho rằng, việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) sẽ tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác song phương. Các chỉ số tăng trưởng tích cực của EAEU trong năm 2025, cùng tỷ lệ thanh toán bằng đồng tiền quốc gia đạt mức cao, tạo cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác dầu khí tiếp tục được triển khai với sự tham gia của các tập đoàn lớn của Nga như Zarubezhneft, Gazprom, NOVATEK và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Nga tiếp tục là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu quan trọng cho các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hợp tác đầu tư tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhà máy lắp ráp xe thương hiệu GAZ của Nga tại Đà Nẵng đã cung cấp cho thị trường Việt Nam khoảng 3.000 xe các loại. Thương mại nông sản song phương duy trì tăng trưởng ổn định, với kim ngạch vượt 1 tỷ USD. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm tiếp tục được mở rộng.

Hợp tác đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn đa phương cũng được tăng cường. Hai Bộ Ngoại giao đã ký Kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo; các cơ chế tham vấn song phương được duy trì thường xuyên. Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, BRICS, APEC và trong khuôn khổ Nga-ASEAN.

Đại sứ Bezdetko cho biết ông bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam từ năm 2021, khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc. Theo ông, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đại sứ cho rằng thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là rất rõ ràng. Đại sứ chúc mừng Việt Nam và nói thêm rằng Việt Nam đã có hành trang tích cực, thuận lợi khi bước tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, và mở ra triển vọng mới cho giai đoạn 5 năm tới.

"Tôi muốn chúc Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch và chương trình của Đại hội tới đề ra, vì chúng ta là những người bạn truyền thống của nhau, là đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta không thể không vui mừng trước thành tựu của những người bạn, người anh em của chúng ta," Đại sứ kết luận./.

