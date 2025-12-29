Đối ngoại nhân dân: Thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước

Công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, hỗ trợ thiết thực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chia sẻ với báo chí nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 sẽ diễn ra ngày 30/12 tại Hà Nội.

Hiệu quả thu hút nguồn lực quốc tế

Đối ngoại nhân dân tiếp tục tạo dựng nền tảng xã hội thuận lợi, tích cực cho quan hệ giữa nước ta với các nước; củng cố và tăng cường chiều sâu quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác quan trọng; gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phục vụ thiết thực các mục tiêu chung.

Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả kênh vận động, thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Đặc biệt trong nửa cuối năm, trước những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhiều cá nhân, tổ chức đối tác quốc tế của các tổ chức nhân dân ta và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả “sức mạnh mềm,” góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, trách nhiệm và hội nhập tích cực trong bức tranh tổng thể đối ngoại của đất nước.

Về điểm nhấn nổi bật nhất của công tác đối ngoại nhân dân trong năm qua, Thứ trưởng cho rằng đó là sự chuyển mạnh từ các hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường sang các hoạt động giao lưu có ý nghĩa chính trị cao như chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên,” chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân (tổng số tiền ủng hộ đạt 656,7 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu)…

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngoài ra còn có sự tham gia chủ động, thực chất hơn vào các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển chung của đất nước cũng như đóng góp trực tiếp vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là trong các lĩnh vực hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác nhân đạo.

“Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, công tác đối ngoại nhân dân đã chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và lan tỏa hiệu quả thông điệp về một Việt Nam hòa bình, tin cậy và trách nhiệm,” Thứ trưởng khẳng định.

Nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân

Trong bối cảnh hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thứ trưởng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân cả về tư duy, nội dung và phương thức triển khai nhằm phát huy vai trò “tiên phong” và nhiệm vụ “trọng yếu,” “thường xuyên” của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tại Lễ ra mắt Đặc san Việt Nam-Cuba 65 năm chung nhịp đập hữu nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về các giải pháp cụ thể, Thứ trưởng cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; gắn chặt hoạt động đối ngoại nhân dân với các ưu tiên chiến lược về phát triển, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cần củng cố cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng tinh-gọn-mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của trí thức, doanh nghiệp, thanh niên và kiều bào; chủ động tham gia, đóng góp tiếng nói có trách nhiệm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó lan tỏa hiệu quả hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động và đáng tin cậy.

Với vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng chú trọng hợp tác giữa các đối tác quốc tế đối với sự phát triển của đất nước.

Theo đó, Việt Nam mong muốn sự đồng hành của các cơ quan hợp tác phát triển, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo ra mô hình hợp tác đa bên phù hợp với yêu cầu mới, mở rộng khả năng cung cấp nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống có hiệu quả cao mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã triển khai trong nhiều năm qua, Việt Nam khuyến khích hợp tác mở rộng hơn vào các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên và phát triển của Việt Nam bao gồm: Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nông nghiệp bền vững, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao năng lực cho địa phương và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, công nghệ; kết nối Việt Nam với mạng lưới chuyên gia quốc tế; và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những sáng kiến toàn cầu.

“Hợp tác không chỉ là chia sẻ nguồn lực, mà còn chia sẻ tầm nhìn, trách nhiệm, niềm tin về cuộc sống của con người có thể tốt đẹp hơn. Chính phủ Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và luôn luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phát huy giá trị của mình tại Việt Nam,” Thứ trưởng chia sẻ./.

