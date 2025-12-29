Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Tổng Thư ký IPU

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp Tổng Thư ký IPU Martin Chungong dành cho Việt Nam nói chung, Quốc hội Việt Nam nói riêng.

Tổng Thư ký IPU luôn là người bạn gần gũi, thân thiết, thường xuyên quan tâm và dành sự ủng hộ quý báu cho Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ và kết nối tích cực của Tổng Thư ký IPU dành cho Quốc hội Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công của nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa sâu sắc của IPU do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức như: Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội (năm 2015); Hội nghị chuyên đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển bền vững tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2017); Hội nghị về các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Đà Nẵng (năm 2018) và gần đây là Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội (năm 2023)...

Theo Phó Chủ tịch Quốc, những sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với IPU mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển hoạt động ngoại giao nghị viện của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn nhất quán xác định, việc tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Tổng Thư ký IPU và Ban Thư ký IPU, nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả, tin cậy giữa IPU và Quốc hội Việt Nam, qua đó, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu chung.

Đánh giá cao vai trò cá nhân cũng như những đóng góp nổi bật của Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đối với sự phát triển của IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng với tâm huyết, kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, Tổng Thư ký IPU đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và tiếng nói của các nghị viện, nghị sỹ trên trường quốc tế, trong đó có đội ngũ nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu chung của IPU về hòa bình, dân chủ và thịnh vượng, bền vững cho các quốc gia và người dân trên toàn thế giới.

Bày tỏ tình cảm sâu đậm với Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã luôn đồng hành cùng IPU triển khai thành công các chương trình, chiến lược và hoạt động ưu tiên.

Tổng Thư ký IPU khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong ngoại giao nghị viện đa phương, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác cũng như tiếp tục có vai trò, đóng góp ngày càng tích cực hơn nữa tại IPU.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong nhất trí, trong thời gian tới cần đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa IPU và Việt Nam để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.

