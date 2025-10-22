Việt Nam tham dự phiên họp của IPU-151 tại thành phố Geneva

Diễn ra từ ngày 20/10, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 151 (IPU-151) đã có nhiều hoạt động tại thành phố Geneva. Hội nghị năm nay có chủ đề “Phát huy các chuẩn mực nhân đạo và hỗ trợ hành động nhân đạo trong những thời kỳ khủng hoảng.”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho rằng thế giới đang phải đối mặt với những khủng hoảng đan xen và phức tạp, xung đột vũ trang, khủng hoảng di cư, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường... không chỉ đe dọa đến hòa bình, ổn định và phát triển, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về các giá trị nhân đạo, về trách nhiệm chung và lòng trắc ẩn của mỗi con người, mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và xung đột, Việt Nam tin rằng chỉ có tinh thần nhân đạo, hợp tác và chia sẻ mới có thể gắn kết các cộng đồng, vượt qua sự khác biệt, giúp nhân loại khắc phục khó khăn, hướng tới một tương lai hòa bình, công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.Với khát vọng về một thế giới hòa bình, đoàn kết và nhân ái; với mong muốn cùng cộng đồng quốc tế duy trì các chuẩn mực nhân đạo và thúc đẩy hành động nhân đạo hiệu quả hơn trong thời kỳ khủng hoảng./.