Giới chức Mỹ đề xuất cấm robot Trung Quốc trong khu vực công do lo ngại an ninh

Các nhà lập pháp Mỹ sẽ trình dự luật nhằm cấm Chính phủ liên bang mua hoặc vận hành robot hình người do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Dự luật này, mang tên “Dự luật robot an ninh của Mỹ,” do Thượng nghị sỹ Tom Cotton và Chuck Schumer đề xuất, không chỉ cấm mua sắm mà còn ngăn việc sử dụng ngân sách liên bang cho các thiết bị robot mặt đất không người lái có xuất xứ từ một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đang cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty Mỹ như Tesla trong việc phát triển robot hình người có thể thay thế con người trong nhiều công việc, từ các hoạt động sản xuất nguy hiểm đến công việc gia đình.

Một số doanh nghiệp Trung Quốc như Agibot và Unitree cũng đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm nay, khi sản phẩm của họ thu hút sự quan tâm lớn trong nước.

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng những robot này tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia, do có thể bị sử dụng để thu thập dữ liệu và truyền về Trung Quốc, hoặc bị điều khiển từ xa.

Thượng nghị sỹ Tom Cotton cảnh báo các sản phẩm robot từ Trung Quốc có thể đe dọa quyền riêng tư và an ninh của người dân Mỹ.

Trong khi đó, ông Chuck Schumer cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc, với sự hậu thuẫn của Chính phủ, đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng công nghệ vào thị trường Mỹ, tiềm ẩn nguy cơ đối với dữ liệu, nghiên cứu và ngành công nghiệp trong nước.

Dự luật cũng đưa ra một số ngoại lệ, cho phép quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nghiên cứu robot Trung Quốc, với điều kiện các thiết bị này không thể truyền hoặc nhận dữ liệu từ Trung Quốc.

Tại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Elise Stefanik cũng dự kiến sẽ trình một dự luật tương tự. Bà nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy lợi thế trong lĩnh vực robot, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và an ninh quốc gia trước các nước khác./.

Trung Quốc: Công bố bàn tay robot có xúc giác như người Trong nỗ lực giúp robot xử lý các công việc gia đình hay lắp ráp sản phẩm một cách khéo léo như con người, các nhà nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang đã giới thiệu một loại bàn tay robot đột phá.