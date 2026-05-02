Lầu Năm Góc: Mỹ quyết định rút 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sỹ nước này khỏi Đức.

Theo quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, động thái này sẽ đưa số lượng binh sỹ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022 và sẽ ảnh hưởng đến một lữ đoàn chiến đấu và có khả năng cả các lực lượng khác của Mỹ hiện đang đóng tại Đức.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quyết định này "được đưa ra sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường."

Theo ông Parnell, Lầu Năm Góc dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới.

Quân đội Mỹ hiện diện rất đông đảo tại Đức từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II và Chiến tranh Lạnh. Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sỹ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự.

Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Ramstein của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ./.

