Lầu Năm Góc: Mỹ quyết định rút 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức

Quyết định rút 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức được Mỹ đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng về cách bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế.

Xuân Phong
Binh sỹ Mỹ. (Ảnh: Rfi/TTXVN)

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sỹ nước này khỏi Đức.

Theo quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, động thái này sẽ đưa số lượng binh sỹ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022 và sẽ ảnh hưởng đến một lữ đoàn chiến đấu và có khả năng cả các lực lượng khác của Mỹ hiện đang đóng tại Đức.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quyết định này "được đưa ra sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường."

Theo ông Parnell, Lầu Năm Góc dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới.

Quân đội Mỹ hiện diện rất đông đảo tại Đức từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II và Chiến tranh Lạnh. Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sỹ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự.

Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Ramstein của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
Mỹ cải tổ quân đội, tái lập Bộ Chiến tranh

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của “Bộ Quốc phòng” và khôi phục “Bộ Chiến tranh,” với sứ mệnh duy nhất là chuẩn bị và giành chiến thắng trong các cuộc chiến.

Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Quân đội Colombia đã hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nghi phạm tại thành phố Palmira ở phía Tây nước này, trong đó, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn 9mm và 7 điện thoại di động từ nghi phạm.