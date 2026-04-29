Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 172

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973.

Lễ ký kết biên bản trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 172. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Lễ ký kết biên bản trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 172. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Ngày 29/4, tại Đà Nẵng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 172.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Về phía Hoa Kỳ có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội, một số cựu chiến binh và công dân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ 1 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ tại thành phố Huế.

Trước đó, vào ngày 27/4/2026, số mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được hai nước triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, giúp Hoa Kỳ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình khoảng 740 trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là kết quả rất ý nghĩa với người dân và Chính phủ Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước nói chung, bao gồm các nỗ lực của phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam mất tin, mất tích; rà phá bom mìn; tẩy độc dioxin và hỗ trợ người khuyết tật do chiến tranh.

Theo ông Lê Công Tiến, Giám đốc VNOSMP, thời gian tới, hoạt động MIA sẽ đối mặt với nhiều thách thức do nhân chứng và thông tin dần cạn kiệt, các hiện trường còn lại đều rất khó khăn và có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai và sự phát triển kinh tế-xã hội.

Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, VNOSMP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Hoa Kỳ để triển khai nhiệm vụ nhân đạo có ý nghĩa quan trọng này, đóng góp cho sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Hoa Kỳ #Quân nhân Hoa Kỳ #Giám định TP. Đà Nẵng Mỹ
