Huế phấn đấu xóa nhà tạm cho con đẻ người bị nhiễm chất độc hóa học trước 15/7

Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,” phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và lương tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Việc triển khai Chương trình không chỉ nhằm cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trước ngày 15/7/2026.

Đồng thời, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình để Chương trình đạt hiệu quả thiết thực, bền vững.

Thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.948 căn nhà (trong đó xây mới 3.314 căn, sửa chữa 4.634 căn), với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động.

“Chiến dịch Quang Trung” năm 2025 là một minh chứng tiêu biểu cho phong trào xây dựng, sửa chữa nhà thần tốc tại Huế, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.”

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã phê duyệt danh sách 83 hộ cần hỗ trợ, với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng, theo Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,” trong đó có 40 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa nhà ở.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai Chương trình gặp nhiều khó khăn vì thời gian thực hiện gấp rút, nhân lực cơ sở còn hạn chế; giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao trong khi mức hỗ trợ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế./.

Xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các gia đình người có công.