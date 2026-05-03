Khánh Hòa: Hai tàu cá neo đậu tại cảng bị hỏa hoạn thiêu trụi

Vào khoảng 0 giờ ngày 3/5, trong lúc hai tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa thì xảy ra hỏa hoạn làm thiêu trụi hai tàu.

Theo Chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa), nhận được tin báo, đơn vị đã khẩn trương đưa lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường để tiến hành dập tắt đám cháy.

Do tàu neo đậu cách xa cảng nên việc tiếp cận để xử lý hỏa hoạn gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân sinh sống gần khu vực cảng cho biết, lúc đầu đám cháy bùng phát từ một tàu cá đang neo tại cảng, sau đó lan sang gây cháy tàu cá neo đậu kế bên. Ngọn lửa kèm theo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, có thể quan sát rõ từ xa.

Ngoài thực hiện chữa cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 đã cùng với lực lượng địa phương khẩn trương tiến hành di chuyển, đưa các tàu thuyền khác ra xa khu vực để tránh nguy cơ cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ./.

