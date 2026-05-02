Hải Phòng: Cháy quán càphê lan sang các công trình liền kề, cột khói đen cao hàng chục mét

Sáng 2/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, thiêu rụi năm cửa hàng kinh doanh và nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một quán càphê trên tuyến phố Ngọ Dương (được xác định là quán càphê Bốn Mùa).

Do trong khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng sang các công trình liền kề, bao gồm các cửa hàng tạp hóa, quần áo, xe đạp điện và nhà ở kết hợp kinh doanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư. Nhiều người dân và tiểu thương hoảng hốt di chuyển tài sản ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tại Khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ triển khai các phương án dập lửa, chống cháy lan và bảo vệ khu dân cư lân cận.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy, không để lan rộng. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tài sản của các hộ kinh doanh đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng; thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh./.

