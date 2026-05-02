Vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong: Xe chở nhiều pin, bình ắc quy

Ngày 2/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy ôtô xảy ra vào chiều 1/5, tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 cùng ngày, xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng.

Trên xe lúc này còn có T.H.T (sinh năm 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắcquy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ; đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

