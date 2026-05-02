Từ ngày 3-4/5, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

Ngày 4/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế).

Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng hơn về cường độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cho tới tháng Tám, sau đó từ khoảng tháng Chín, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng làm giảm năng suất cây trồng, có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao...

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Trưa 2/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35 độ c như: Biên Hòa (Đồng Nai) 35,3 độ c, Mộc Hóa (Tây Ninh) 35,7 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-55%./.

Tháng 5/2026: Nắng nóng vượt trung bình nhiều năm, mưa giảm 15-30% số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế).