Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Hà Nội nắng ban ngày, mưa dông về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4-3/5), Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội

- Trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-thành phố Huế

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, ngày 3/5 có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng ngày 3/5 là 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 1/5 miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C có nơi trên 35 độ C; riêng ngày 1/5 miền Đông là 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

