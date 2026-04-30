Môi trường

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Hà Nội nắng ban ngày, mưa dông về chiều tối

Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận dự báo thời tiết nắng ban ngày, mưa dông về chiều tối trong dịp lễ 30/4-1/5, nhiệt độ từ 21-33 độ C.

Thắng Trung
Cột cờ Hà Nội, biểu tượng lịch sử của Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4-3/5), Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối 2-3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 3/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội

- Trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-thành phố Huế

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, ngày 3/5 có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng ngày 3/5 là 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Từ ngày 1-3/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 1/5 miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C có nơi trên 35 độ C; riêng ngày 1/5 miền Đông là 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng từ xe năng lượng mới, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên chiến lược.