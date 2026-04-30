Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam Bộ kết thúc.

Ngày 1/5, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Về xu thế nhiệt độ và nắng nóng trong tháng Năm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng hơn về cường độ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cho tới tháng Tám, sau đó từ khoảng tháng Chín, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Riêng với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng Năm.

"Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025," ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch....

Chiều 30/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-55%./.

