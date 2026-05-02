Tối 2/5, tại phường Long Biên (Hà Nội), bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, gió giật mạnh. Hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước; trong đó có Thủ đô Hà Nội. Dự báo từ trưa và chiều 3/5, Thủ đô tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và mưa đá trên diện rộng.

Tối 2/5, trong khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo về một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng ở miền Bắc, nhiều khu vực tại Hà Nội đã ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan.

Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, trên địa bàn phường Long Biên bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, khiến người dân không khỏi bất ngờ.

Cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện trong khoảng 10 phút. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phản ánh của người dân địa phương, mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hạt khá to, rơi dày trong vài phút, gây tiếng động lớn trên mái tôn và phương tiện đang lưu thông.

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Long Biên) cho biết: “Ngay khi mưa rơi xuống vài phút, bất ngờ nổi gió rất mạnh rồi mưa đá rơi xuống. Hạt đá có viên to bằng đầu ngón tay, rơi lộp bộp trên mái nhà. Gia đình phải vội vàng đưa xe vào trong vì sợ hư hỏng."

Cùng thời điểm, anh Trần Đức Minh, một người dân sống gần khu đô thị Việt Hưng chia sẻ: “Mưa đến rất nhanh, kèm theo gió giật mạnh. Tôi đang đi ngoài đường phải tấp vào trú, vì đá rơi khá dày. Hiện tượng này không kéo dài lâu nhưng rất bất thường."

Những viên to như ngón tay cái rơi dày đặc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dùng cũng đăng tải hình ảnh, video về trận mưa đá tối 2/5. Một tài khoản Facebook ghi nhận: “Đá rơi ít nhưng nhìn rất rõ, ai đi ngoài đường lúc đó chắc rất nguy hiểm."

Diễn biến này được xem là phù hợp với cảnh báo trước đó của Cơ quan khí tượng về nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm lốc, sét và mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 2/5 đến ngày 3/5, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau đó gia tăng cường độ.

Đặc biệt, từ trưa và chiều 3/5, khu vực này có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những viên to như ngón tay cái rơi trắng xóa mặt đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng dông mạnh kèm mưa đá và gió giật có thể gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án ứng phó; đồng thời, thông tin kịp thời đến người dân để giảm thiểu thiệt hại.

Thực tế từ trận mưa đá tại Long Biên tối 2/5 cho thấy, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có xu hướng xuất hiện bất ngờ, cục bộ và khó dự báo chi tiết theo không gian hẹp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cảnh báo sớm ở cấp cơ sở và ý thức chủ động phòng tránh của người dân trong các tình huống thời tiết nguy hiểm./.

