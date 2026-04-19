Mưa đá gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của Sơn La

Chiều tối ngày 18/4, do thời tiết bất thường, trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, xã Phiêng Cằm nói riêng xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc gây ảnh hưởng, thiệt hại đến diện tích sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Gia đình chị Lý Thị Cha, bản Co Hịnh là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề của trận mưa đá vừa qua.

Chị Cha chia sẻ gia đình hiện có diện tích hơn 2 ha cây càphê, do trận mưa đá chiều hôm qua đã làm rụng hết hoa và quả non nên gia đình rất lo lắng, mùa vụ năm nay gần như mất trắng.

Chị Cha mong muốn chính quyền địa phương có các phương án hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân phục hồi những cây bị ảnh hưởng, giảm tối đa thiệt hại.

Trận mưa đá to kéo dài gần 30 phút trút xuống đã khiến gia đình anh Sồng A Dạng ở bản Co Hịnh bị thiệt hại khoảng 2.000 cây càphê và 50 cây mận; trong đó, mận bị rụng hết quả, rất nhiều cây cà phê bị gẫy ngọn, rụng hoa, lá và đang có hiện tượng héo dần nên anh rất hoang mang, lo lắng.

Anh Dạng mong muốn chính quyền các cấp có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn để gia đình và nhân dân trong bản vượt qua khó khăn, khôi phục diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại, sớm ổn định sản xuất và phát triển kinh tế.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Cằm, mưa đá kèm theo gió lốc đã khiến 5 ha cây cà phê đang trong thời kỳ ra hoa, đậu quả của nhiều hộ dân tại bản Co Hịnh bị gãy ngọn, rụng lá, rụng hoa, mức độ thiệt hại từ 30-70% sản lượng. Diện tích mận hậu đang trong giai đoạn quả non. Một số cây chuẩn bị thu hoạch bị gãy cành, rụng, dập quả.

Ông Lường Văn Lập, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự xã Phiêng Cằm thông tin, ngay sau khi thiên tai, mưa đá xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời chỉ đạo các bản nhanh chóng đi kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất.

Cũng theo ông Lường Văn Lập, những ngày qua, trên địa bàn xã thường xuyên có mưa to kéo dài, địa bàn rộng, đường đi trơn trượt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những ngày tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân.

Bên cạnh đó, xã cũng lên các phương án phòng, chống thiên tai, dông lốc, mưa đá có thể xảy ra, giúp giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản, diện tích nông nghiệp và nhà ở của nhân dân.

Hiện nay, địa phương đã bố trí, phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp lên nương, vườn cà phê và một số khu vực trồng cây ăn quả để hướng dẫn các hộ dân cắt tỉa cành, cây bị gãy ngọn; tập trung chăm sóc, bón thúc giúp cây trồng sớm phục hồi, sinh trưởng, phát triển tốt sau thiên tai./.

