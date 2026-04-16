Mưa đá dữ dội trút xuống Bắc Hà làm sập nhà và 4 người bị thương.

Rạng sáng 16/4, một trận mưa đá lớn đã khiến nhiều hoa màu, tài sản của người dân ở xã Bắc Hà bị tàn phá. Dông lốc kèm theo khiến một ngôi nhà sàn bị đổ sập, 4 người bị thương.

Bản tin 60s ngày 16/4/2026 gồm những nội dung sau:

Fan ruột Soobin Hoàng Sơn “chơi lớn” chi 1 tỷ đồng đấu giá cúp tại Giải thưởng Cống hiến 2026.

Hà Nội lắp 100 camera AI tại các lò mổ, chợ để kiểm tra an toàn thực phẩm.

Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế dù giá vé máy bay tăng mạnh.

Xử lý cô giáo trong vụ phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

Mỹ tiếp tục điều hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Tehran khẳng định quyền làm giàu urani, mức độ có thể đàm phán.

Mỹ duy trì sức ép với nguồn dầu mỏ từ Iran./.