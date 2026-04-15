Đà Nẵng: Dự án xây cầu gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ

Sau hơn 5 năm khởi công, dự án Tam Tiến và đường dẫn vẫn chưa hoàn thành do nhiều “nút thắt” về mặt bằng và nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết nối giao thông và đời sống người dân.

Cầu máng tại xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, hiện đã được cắm biển cấm phương tiện qua lại, khiến việc đi lại của người dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn được khởi công từ năm 2020 với kỳ vọng thay thế cầu cũ, bảo đảm an toàn giao thông và kết nối khu vực.

Tuy nhiên, sau thời gian đầu thi công, dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn đất san lấp và thay đổi chủ đầu tư trong quá trình sắp xếp bộ máy.

Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, hiện mới đạt khoảng 45% khối lượng. Nhiều hạng mục dở dang, công trường ngừng thi công, máy móc thiết bị để ngoài trời xuống cấp theo thời gian.

Trước thực trạng này, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước tháng 5/2026, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân./.