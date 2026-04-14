Quảng Ngãi: Xây cầu trăm tỷ nhưng "quên" đường dẫn

Trước việc cầu Thạnh Đức ở phường Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xây dựng cầu mới có giá trị 256 tỷ đồng.

Dự án cầu Thạnh Đức mới bắc qua cửa biển Sa Huỳnh khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, đến tháng 10/2025 cầu mới đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhưng đến nay người dân và các phương tiện vẫn chưa “tiếp cận” được cầu mới.

Xây cầu…. “cụt”

Cầu Thạnh Đức mới đưa vào sử dụng sẽ có đường đấu nối với Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, con đường đấu nối dài khoảng 300m này vẫn chưa có trên thực địa. Để vào cầu, người và phương tiện, chủ yếu là xe máy phải đi qua lối mòn dân sinh từ ngoài Quốc lộ 1A đi vào. Việc xây dựng cầu hàng trăm tỷ nhưng không có đường dẫn vào khiến người dân bức xúc.

Là tài xế chở vật liệu xây dựng, mỗi ngày đều phải đi qua cửa biển Sa Huỳnh, ông Nguyễn Hoàng ở tổ La Vân phường Sa Huỳnh cho biết, cầu mới hàng trăm tỷ mà không có lối vào, người dân phải đi đường vòng nên rất mất thời gian. Đường hiện tại tạm bợ, ổ gà nhiều, đi lại vất vả.

Người dân mong chính quyền sớm đầu tư thêm đường dẫn vào cầu để con đường được thông suốt, bà con đi tiện lợi. Giờ cầu mới chưa có đường dẫn nên nhiều người đi theo cầu cũ vốn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Bức xúc vì sự bất hợp lý của dự án, ông Đào Văn Sung ở thôn Tân Diêm, phường Sa Huỳnh chia sẻ, cầu làm xong năm ngoái nhưng chưa có lối vào nên mọi người phải đi đường đất để lên cầu.

Được biết, để nối với Quốc lộ 1A, đường dẫn phải đi vào đường của Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị An Phú đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án trên vẫn là bãi đất trống vì vậy đường dẫn từ cầu Thạnh Đức mới, kết nối Quốc lộ 1A vẫn “mịt mù.”

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh cho biết, cầu mới đã được chủ đầu tư nghiệm thu, chưa bàn giao cho địa phương. Cầu không có đường đầu cầu.

Đầu cầu phía Đông giáp đường bờ đê có sẵn, phía Tây đấu nối vào Quốc lộ 1A phải qua hạ tầng dự án của nhà đầu tư khác. Hiện dự án này đang vướng thủ tục pháp lý nên chưa hoàn thiện hạ tầng. Đường này là dự án ngoài ngân sách, không phải của Nhà nước.

Thừa nhận có những vướng mắc trên, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Đức Phổ, chủ đầu tư cầu Thạnh Đức mới cho biết: "Dự án cầu Thạnh Đức chỉ làm cầu, không làm đường dẫn. Trước khi làm cầu Thạnh Đức, tại đây đã có dự án Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh." Thực tế cho thấy, đường dẫn vào cầu sẽ kết nối giao thông của dự án này.

"Khi thi công, Ban có xin chủ trương làm đường dẫn nhưng không được. Dự án đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao vì Sở Tài chính đang trình để quyết toán dự án. Sau khi quyết toán sẽ giao tài sản cho đơn vị khác quản lý," ông Nguyễn Thanh Nguyên cho biết thêm.

Cầu cũ xuống cấp gồng gánh phương tiện qua lại mỗi ngày

Cầu Thạnh Đức được xây dựng với mục đích thay cho cầu cũ. Tuy nhiên, vì không có lối vào nên cầu Thạnh Đức cũ vẫn phải gồng gánh cả nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày, bất chấp cây cầu này đã cũ và xuống cấp.

Cầu Thạnh Đức cũ dài hơn 400m, đây là con đường huyết mạch phục vụ đi lại cho người dân. Cầu Thạnh Đức cũ sau hơn 25 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, các lang can trên cầu, đặc biệt là đoạn giữa cầu đã nghiêng, vẹo, gãy. Dưới gầm cầu, gần như tất cả trụ cầu bê tông đã bong tróc, lộ cả sắt thép. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều vị trí dưới gầm cầu chỉ dùng tay có thể làm bong tróc bê tông.

Ông Nguyễn Hoàng ở tổ La Vân, phường Sa Huỳnh cho biết thêm: "Cầu cũ xuống cấp lắm rồi, tôi đi không yên tâm. Lưu thông qua cầu cũ sẽ gần hơn nhưng không an toàn."

Việc người và phương tiện lưu thông qua cầu Thạnh Đức cũ thêm nguy hiểm khi dưới chân cầu, hàng chục lồng bè nối các khung gỗ, bám thành cầu. Cùng đó, hàng loạt dây điện được giăng khắp dưới gầm cầu.

Sẽ rất nguy hiểm nếu cầu có sự va đập với các tàu bè đang neo đậu tại nơi đây. Cầu đã xuống cấp, chính quyền cảnh báo và cấm tàu bè neo đậu nhưng thực tế các chủ tàu vẫn lén lút buộc tàu vào thân, trụ cầu.

Theo phản ánh của các cư dân đang sinh sống trên lồng bè, việc cầu xuống cấp có nguyên nhân do các tàu bè neo đậu vào cầu nên các trụ cầu xuống cấp nhanh.

Trước thực trạng trên, chính quyền đã treo biển cấm xe 3, 4 bánh lưu thông trên cầu; cấm tàu thuyền neo đậu. Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh cho biết, cầu cũ vẫn cho xe máy đi lại. Khi cầu mới đã kết nối với quốc lộ theo đúng quy hoạch, địa phương sẽ xin kinh phí tháo dỡ cầu cũ.

Trước thực trạng cầu xây 265 tỷ đồng đợi đấu nối vào hạ tầng của 1 dự án ngoài ngân sách để thông tuyến, ông Nguyễn Thanh Nguyên cho biết, Ban quản lý dự án khu vực Đức Phổ đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh để cầu Thạnh Đức sớm hoàn thiện đoạn đường dẫn./.

Cầu Sông Lô xuống cấp trầm trọng, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương kiểm định Sau 10 năm đi vào hoạt động, cầu Sông Lô tại tỉnh Phú Thọ đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chân trụ cầu lộ ra phần sắt thép, bên trong rỗng, không có bê tông.