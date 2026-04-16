Đắk Lắk: Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong

Ngày 16/4, lãnh đạo xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh lớp 12 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/4 trên Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn xã.

Nạn nhân là em V.Đ.Q (sinh năm 2008, học sinh lớp 12, trú tại địa phương).

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em Q. đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường với tốc độ cao thì va chạm vào một mương nước bên đường khiến em rơi xuống mương, xe máy bị hất tung, hư hỏng nặng. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đáng nói, toàn bộ vụ tai nạn được một camera ghi lại và xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm này, có người điều khiển phương tiện di chuyển phía sau dường như đã chứng kiến vụ việc nhưng đã quay đầu xe rời đi.

Trong sáng 16/4, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ và xử lý theo quy định./.

