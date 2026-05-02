Va chạm liên hoàn giữa 5 xe ôtô, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn tắc dài 6km

Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông), vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ôtô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây vào chiều 2/5 đã khiến tuyến cao tốc này ùn dài 6km.

Đến cuối chiều cùng ngày, dòng xe vẫn xếp hàng dài trên tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông đang nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước tình hình lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao, lực lượng chức năng đã khuyến cáo tài xế chủ động lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng khác để giảm tải.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đề nghị tài xế giữ khoảng cách an toàn, quan sát phương tiện phía trước, không vượt sai quy định, đi đúng làn đường và tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), trước đó vào khoảng 14 giờ 28 phút ngày 2/5, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi thành phố Đồng Nai, khi đến km88+100 (đoạn qua xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 xe ôtô mang biển kiểm soát 89A-538.xx, xe ôtô mang biển kiểm soát 51K-849.xx, xe ôtô biển kiểm soát 93C-157.xx, xe ôtô 51F-664.xx và xe ôtô 47H-066.xx.

Dòng xe nối dài trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sau vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Hậu quả, 5 phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, rất may là vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

