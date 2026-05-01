Hà Nội: Các loại xe ôtô tải Pickup được phép hoạt động 24/24h

Ngày 1/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự thay đổi tập trung vào việc chuẩn hóa thuật ngữ "khối lượng toàn bộ của xe" và nới lỏng cơ chế cho nhóm xe bán tải (Pickup), xe hợp đồng tầm trung để phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất phương tiện hiện nay.

Cụ thể, quyết định bổ sung nội dung, các loại xe ôtô tải Pickup được phép hoạt động 24/24h (trước đó thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND hạn chế theo khung giờ như xe tải thông dụng).

Xe trung chuyển hành khách được phép hoạt động 24/24h và phải được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu. Xe hợp đồng đến 29 chỗ mở rộng lên đến 29 chỗ (không kể người lái) được hoạt động 24/24h.

Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm hoạt động ngoài giờ cao điểm; vào giờ cao điểm phải được Công an thành phố Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Giờ cao điểm được ấn định theo khung giờ sáng 6h00 đến 9h00; Chiều 16h00 từ 19h30.

Bên cạnh đó, các ôtô: chở xăng dầu, chở khí, chở xe, chở bùn, chở thủy, hải sản sống, trộn và vận chuyển bêtông, quét đường, hút chất thải, trộn vữa, trộn bêtông lưu động, bơm bêtông, cần cẩu, thang, khoan, kéo xe, kéo, chở xe và các loại xe tương tự chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau.

Trường hợp hoạt động ngoài khung giờ trên phải được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Ôtô chở nước tưới cây, ôtô bán hàng lưu động, ôtô nâng người làm việc trên cao, ôtô kiểm tra cầu, cống, xe ôtô phục vụ công tác cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố theo hợp đồng dịch vụ công được phê duyệt để cắt tỉa cây xanh, duy tu chiếu sáng: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Ôtô chở rác chỉ được phép hoạt động từ 19h30 đến 6h00 sáng hôm sau. Trường hợp hoạt động ngoài khung giờ trên phải được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Đáng chú ý, quyết định cũng nêu rõ việc chấp thuận cho các phương tiện xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe đến dưới 10 tấn (trừ các phương tiện quá khổ giới hạn đường bộ được quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BXD), xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người trên 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe), xe khách giường nằm được hoạt động trong phạm vi hạn chế và lộ trình cụ thể.

Việc phân loại rõ từng nhóm phương tiện và khung giờ hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đặc biệt là cho phép xe bán tải lưu thông 24/24h được xem là động thái phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay, khi loại phương tiện này vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa kết hợp vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ./.

