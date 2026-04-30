Nhiều cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ

Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2026 kéo dài bốn ngày, là thời điểm lượng người dân rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê, đi du lịch tăng mạnh, các phương tiện giao thông ùn ùn đổ về khiến nhiều tuyến đường, khu vực cửa ngõ bị ùn ứ, ảnh hưởng tới việc lưu thông đi lại.

Tại cửa ngõ phía Đông thành phố, dòng xe nối dài nhích từng chút một trên đường Võ Chí Công, hướng về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, trong khi các tuyến đường lân cận như Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường cũng rơi vào tình trạng quá tải.

Ôtô, xe khách, xe máy liên tục lấn làn, khiến tình hình giao thông qua khu vực càng thêm rối. Dù đoạn đường chỉ vài km, song do kẹt xe, di chuyển chậm nên nhiều người mất gần 45 phút mới qua được khu vực vòng xoay Liên Phường.

Anh Dương Thanh Ngọc, tài xế xe 15 chỗ chạy hợp đồng đi Lâm Đồng, cho biết do xuất phát muộn từ trung tâm thành phố nên gặp tình trạng kẹt xe kéo dài. “Tưởng ngày lễ đường vắng, nhưng gần 30 phút vẫn chưa lên được cao tốc,” anh Ngọc nói.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng, chạy xe máy từ thành phố về Đồng Nai cho biết: “Di chuyển đoạn ngắn nhưng mất rất nhiều thời gian, trời nắng gắt nên rất mệt mỏi.”

Tại khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện tăng cao khiến đường Nguyễn Thị Định ùn tắc kéo dài từ vòng xoay Mỹ Thủy đến bến phà. Hàng loạt ôtô xếp hàng, di chuyển chậm, xe máy chen chúc trong làn đường hẹp.

Đến khoảng 10 giờ, một vụ va chạm giữa ôtô 4 chỗ và xe đầu kéo xảy ra tại làn đường dẫn vào phà, làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức điều tiết, cho phương tiện lưu thông tạm thời ở làn ngược chiều để giảm áp lực.

Tại các cửa ngõ phía Tây, phía Nam thành phố, tình hình giao thông càng căng thẳng hơn khi nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng do lượng người và phương tiện tăng đột biến trong sáng 30/4. Đặc biệt các cửa ngõ này có rất đông người dân đi xe cá nhân, xe máy để về quê, du lịch tại các tỉnh Tây Nam Bộ, càng làm gia tăng áp lực giao thông.

Đến gần 10 giờ sáng, lượng xe trên các tuyến Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, khu vực vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, nút giao Bình Thuận, Quốc lộ 1A, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Các phương tiện, chủ yếu là ôtô cá nhân và xe khách liên tỉnh, nối đuôi nhau di chuyển chậm, có thời điểm phải dừng lại do lượng xe dồn ứ.

Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đến gần trưa vẫn trong tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Thêm vào đó là vụ cháy xe ôtô xảy ra vào rạng sáng trên cao tốc khiến tuyến đường huyết mạch này ùn tắc kéo dài cả chục km trong buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ.

Càng về trưa, thời tiết càng nắng nóng, khiến việc đi lại của người dân thêm vất vả. Nhiều người bịt kín mặt, che kín người chống chọi giữa nắng nóng đỉnh điểm và dòng xe kẹt cứng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường ứng trực, liên tục phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Dự báo lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao trong cả ngày đầu nghỉ lễ, vì vậy người dân khi tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc./.

Huế thông xe cầu Thuận An - cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bêtông cốt thép và dự ứng lực, với nhịp lớn nhất dài 218m.