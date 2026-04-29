Cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt phương tiện trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Chiều 29/4, tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh khá căng thẳng. Nhiều tuyến đường, khu vực gần bến xe, sân bay càng về chiều càng đông; các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá chậm.

Bên trong các nhà ga, bến xe, lượng hành khách cũng tăng dần vào giờ làm việc chiều nay; nhiều hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục để về quê hoặc đi du lịch.

Từ 16h00, tuyến đường Cộng Hòa khá đông các phương tiện giao thông cả chiều ra lẫn chiều vào trung tâm thành phố dù dãy phân cách đang được tháo gỡ mở rộng làn đường. Đặc biệt, khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm do lượng xe ôtô khá đông, trong khi nhiều người đi xe máy cũng chở theo hành lý để về quê nghỉ lễ.

Lưu lượng giao thông đông và tăng dần vào cuối giờ làm việc chiều, nhất là khi trời tắt nắng. Các tuyến Trường Sơn, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ… hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất đều có lượng phương tiện khá lớn.

Ở cửa ngõ phía Tây, đã xuất hiện tình trạng ùn ứ trên đường Kinh Dương Vương hướng về cầu An Lạc, nút giao Bình Thuận, tuyến Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu) và nhất là đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận nhiều xe ôtô xếp hàng dài chờ lên cao tốc.

Ở cửa ngõ phía Đông (Nút giao An Phú, Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây), tình hình giao thông cũng khá đông. Các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chậm qua các giao lộ cắt với đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của. Riêng ở Nút giao An Phú tình hình khá ổn do nơi đây đã được lắp đèn tín hiệu giao thông…

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung) chiều 29/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Để kịp thời điều chỉnh, phân luồng giao thông trong những ngày này, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 100% quân số, đồng loạt ra quân tại tất cả các trạm, đội từ sáng sớm ngày 29/4.

Lực lượng chức năng tập trung điều tiết tại các nút giao trọng điểm và cửa ngõ để giải tỏa phương tiện nhanh chóng, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi các lộ trình thay thế để giảm tải cho các tuyến huyết mạch.

Ghi nhận tại khu vực Bến xe Miền Đông (cũ), nhiều tuyến đường khá thông thoáng nhờ lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, điều tiết liên tục nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đại diện Bến xe Miền Đông (cũ) cho biết, từ đầu giờ chiều, lượng hành khách đổ về bến tăng dần để chờ xe khởi hành dịp lễ. Bến đã xây dựng kế hoạch phục vụ, phối hợp các đơn vị vận tải tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực bến xe.

Tại Bến xe Miền Tây, người dân cũng tranh thủ ra bến từ đầu giờ chiều để về quê nghỉ lễ. Dự báo sản lượng xe và hành khách tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Ước tính có hơn 10.000 lượt xe xuất bến, phục vụ khoảng 250.000 lượt khách; trong đó ngày 29/4 là cao điểm nhất với hơn 62.000 lượt người qua bến.

Đại diện nhà xe Ngọc Vàng, anh Võ Quốc Trung, tài xế xe 50H-4867, cho biết năm nay lượng khách tăng khoảng 20%. Buổi sáng chưa đông, nhưng càng về chiều khách càng tăng do người dân tranh thủ ra bến sau giờ làm việc.

Từ Đồng Nai đến Bến xe Miền Tây để tiếp tục về Đồng Tháp thăm người thân, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết khá bất ngờ vì tình hình giao thông, bến bãi thuận lợi hơn mọi năm. “Những năm trước dịp lễ phải đặt vé sớm, còn năm nay đến nơi vẫn mua được vé. Một số nhà xe hết chỗ nhưng vẫn còn nhiều lựa chọn khác,” chị Thúy chia sẻ.

Đường Mai Chí Thọ (hướng ra vòng xoay An Phú, phường Bình Trưng) đông đúc người dân trở về quê nghỉ lễ vào chiều 29/4. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ năm nay dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh đạt gần 90 nghìn lượt mỗi ngày, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 4.700 lượt xe xuất bến.

Trong ngày 29/4, các bến xe yêu cầu đơn vị trong và ngoài bến phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, giải tỏa nhanh phương tiện để tránh ùn ứ tại khu vực bến bãi, nhà chờ.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các quầy làm thủ tục và khu vực soi chiếu an ninh luôn đông đúc. Trung bình mỗi ngày sân bay có hơn 760 chuyến bay đi và đến, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách dự kiến khoảng 130.000 người mỗi ngày, tăng 8%.

Riêng ngày 29/4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 713 chuyến bay với hơn 115.700 hành khách; trong đó, Nhà ga T1 có 138 chuyến bay quốc nội; Nhà ga T2 có 291 chuyến bay quốc tế; Nhà ga T3 có 254 chuyến bay quốc nội.

Giao thông ngày đầu cao điểm nghỉ lễ 30/4 ghi nhận dù lưu lượng phương tiện và hành khách tăng mạnh tại các cửa ngõ, bến xe và sân bay, tình hình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản vẫn được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài; nhu cầu đi lại của người dân được đáp ứng khá thuận lợi./.

