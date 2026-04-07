Hà Nội làm rõ thông tin hạn chế xe máy chạy xăng trong khu vực Vành đai 1 từ 1/7

Ngày 7/4, liên quan đến thông tin hạn chế xe máy chạy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xăng di chuyển trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì phối hợp với cùng Sở Xây dựng, Công an thành phố… triển khai xây dựng Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; trong đó, xác định phạm vi, đối tượng áp dụng, lộ trình thực hiện và các giải pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Việc áp dụng từ 1/7/2026 là thí điểm theo vùng, kiểm soát khí thải xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, chưa triển khai đồng loạt trên đường Vành đai 1 (theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội).

Về năng lực vận tải hành khách công cộng, thành phố đã có sự chuẩn bị từ sớm. Hiện khu vực Vành đai 1 đã có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1) với tổng công suất khoảng 462 nghìn lượt hành khách/ngày và 45 tuyến xe buýt trợ giá, mật độ mạng lưới đạt 2,71 km/km2, năng lực cung ứng trên 903 nghìn lượt hành khách/ngày.

Bên cạnh đó, thành phố đang phấn đấu tối đa hóa tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động trong Vành đai 1 trước thời điểm thí điểm, ưu tiên trước các tuyến hoạt động trực tiếp trong vùng thí điểm.

Dự kiến trong quý 2 năm 2026, thành phố sẽ bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng để giải quyết khoảng trống kết nối chặng cuối, đồng thời nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với ngõ, phố hẹp trong vành đai.

Về điểm gửi xe trung chuyển, Sở Xây dựng Hà Nội đang lập phương án bố trí các bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng thí điểm để người dân gửi xe cá nhân rồi chuyển sang phương tiện công cộng.

Bước đầu, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã rà soát được hơn 210 vị trí tại các địa bàn thuộc Vành đai 1 và quá trình rà soát đang được tiếp tục để có số liệu đầy đủ.

Đối với hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc dưới hầm chung cư cũ vẫn đang được cấp có thẩm quyền hoàn thiện.

Trong thời gian đó, Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp, người dân chỉ mất 2-3 phút đổi pin, giải quyết đồng thời bài toán an toàn phòng cháy chữa cháy và bài toán không gian tại các khu tập thể cũ, phố cổ.

Phương án này đã được trình Ủy ban Nhân dân thành phố và sẽ sớm triển khai; thời gian lắp đặt thực tế sau khi hoàn thiện thủ tục chỉ khoảng 1-3 ngày.

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi, Sở Xây dựng đang phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét.

Khung chính sách đang được các cơ quan chuyên môn đề xuất theo hướng phân loại rõ đối tượng, tạo điều kiện để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hạn chế xáo trộn cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung và định mức cụ thể sẽ được công bố chính thức sau khi Hội đồng Nhân dân thông qua.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vùng phát thải thấp không chỉ là một biện pháp hành chính, mà là bước chuyển dịch có lộ trình trong cơ cấu giao thông đô thị - trong đó, lợi ích của người dân, doanh nghiệp phải được bảo đảm trong từng bước triển khai.

Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp thực tiễn, đảm bảo người dân có đủ thời gian chuẩn bị và thích nghi trước mỗi bước mở rộng tiếp theo.

Trước đó, ngày 27/11/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vùng phát thải thấp là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế; khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Nhiều người dân còn sử dụng dịch vụ xe đạp (cơ, điện) công cộng của TNGo, một hình thức giao thông đô thị mới, thân thiện với môi trường. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Thành phố quyết định lộ trình thực hiện từ ngày 1/7/2026, thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào gồm 14 phường gồm: 9 phường khu vực đường Vành đai 1 và Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào gồm 36 phường, xã (14 phường khu vực đường Vành đai 2 và Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài).

Cũng theo nghị quyết, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố quyết định các biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp như sau: đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức; cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500 kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Riêng đối với xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch: cấm xe môtô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp; cấm xe môtô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực; hạn chế, tiến tới cấm xe ôtô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Lý giải cho đề xuất cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực thay vì cấm toàn thời gian, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho hay, quá trình xin ý kiến các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân phường, xã và đăng tải trên Cổng thông tin của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị chủ trì soạn thảo) nhận được một số góp ý đề nghị giãn lộ trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, thói quen và hành vi./.

