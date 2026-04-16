Phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết đối với từng nhóm phương tiện, từng hướng tuyến; vừa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, vừa hạn chế ùn tắc tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện không tham gia lễ hội, đặc biệt là xe ôtô chở hàng hóa trên 3,5 tấn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ theo hướng Tuyên Quang, Lào Cai đi Hà Nội sẽ được điều tiết theo nhiều hướng.

Các phương tiện có thể di chuyển qua đường Hùng Vương để lên cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại nút giao IC9 hoặc lựa chọn các tuyến thay thế như Tỉnh lộ 325, Quốc lộ 32C tránh Việt Trì, cầu Văn Lang, cầu Hạc Trì.

Ngoài ra, phương tiện cũng có thể rẽ tại khu vực ngã ba Then theo các tuyến Tỉnh lộ 323C, 323, đường Âu Cơ để sang địa bàn Vĩnh Phúc hoặc đi theo cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối đường Hồ Chí Minh để lên cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Đối với xe tải từ Tuyên Quang đi về khu vực thành phố Việt Trì và các địa bàn lân cận, lực lượng chức năng bố trí các hướng lưu thông qua nút giao IC9, IC7 của cao tốc Nội Bài-Lào Cai hoặc đi theo các tuyến đê Tả Thao, Quốc lộ 2D, Tỉnh lộ 325, Quốc lộ 32C tránh Việt Trì.

Các phương tiện từ Việt Trì đi các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy hoặc các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa cũng được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến cầu Phong Châu, cầu Văn Lang, cầu Trung Hà hoặc qua các nút giao trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai để tránh đi qua khu vực trung tâm lễ hội.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa ra, vào Khu công nghiệp Thụy Vân, cảng Việt Trì và Cụm công nghiệp Đồng Lạng, phương án phân luồng được xây dựng theo hướng không đi qua khu vực Đền Hùng.

Các phương tiện từ Hà Nội được hướng dẫn đi qua cầu Hạc Trì hoặc cầu Văn Lang, sau đó theo Quốc lộ 32C tránh Việt Trì và rẽ vào đường Trường Chinh để vào khu công nghiệp. Với phương tiện từ cao tốc Nội Bài-Lào Cai, có thể xuống tại các nút giao IC6, IC7, IC8, IC9 để đi theo các tuyến Tỉnh lộ 305C, đường Âu Cơ, Quốc lộ 32C hoặc Quốc lộ 2 tùy hướng di chuyển.

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng các ngày từ 17/4 đến 24/4/2026, một số phương tiện được phép lưu thông hạn chế qua nút giao IC7 theo tuyến đường Phù Đổng-Trường Chinh để vào Khu công nghiệp Thụy Vân, song không được dừng, đỗ dọc tuyến.

Đối với các phương tiện tham gia lễ hội, việc tổ chức giao thông được bố trí hợp lý theo từng hướng tiếp cận Đền Hùng. Từ cao tốc Nội Bài-Lào Cai, các phương tiện có thể xuống tại nút giao IC7 hoặc IC8, sau đó đi theo các tuyến Phù Đổng, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành hoặc Quốc lộ 32C để vào các bãi gửi xe trung tâm và khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Từ hướng Hà Nội theo Quốc lộ 2, ôtô được hướng dẫn qua cầu Hạc Trì hoặc cầu Việt Trì, rẽ vào đường Nguyễn Tất Thành để vào bãi đỗ xe. Xe môtô đi theo các tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C hoặc đường Văn Lang để vào các bãi gửi xe Lâm Viên, Gò Đốt.

Tương tự, các phương tiện qua cầu Vĩnh Phú hoặc cầu Văn Lang cũng được phân luồng theo các tuyến Trần Phú, Nguyễn Du kéo dài, Phù Đổng, Trường Chinh để tiếp cận khu vực lễ hội.

Đối với phương tiện từ các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và các huyện trong tỉnh như Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn... lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo các tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 32, 32C, kết hợp với các cầu Phong Châu, Văn Lang và các tuyến đường tránh để vào khu vực bãi đỗ xe, hạn chế tối đa việc đi xuyên qua khu vực trung tâm.

Riêng xe taxi chỉ được phép dừng, trả khách tại các điểm quy định như đầu đường Lữ Gia, khu vực ngoài cổng chính hoặc gần bãi xe trung tâm; tuyệt đối không được vào khu vực nội bộ Đền Hùng và không dừng, đỗ dọc tuyến gây cản trở giao thông.

Phương án phân luồng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách về dâng hương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026./.

