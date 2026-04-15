Cưỡng chế thu hồi đất 9 trường hợp phục vụ dự án đường trục chính Vũng Tàu

Ngày 15/4, Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đối với 9 trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Đường trục chính Vũng Tàu, đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994) đến vòng xoay đường 51B, 51C.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng, đây là 9/16 trường hợp còn lại trên địa bàn phường nằm trong vùng dự án đường trục chính Vũng Tàu có đất bị thu hồi.

Các trường hợp này đã được địa phương thực hiện đầy đủ chính sách về thu hồi đất thực hiện dự án. Trước khi thực hiện cưỡng chế, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và đã có 7/16 hộ dân chấp nhận ký vào biên bản bàn giao mặt bằng; số còn lại chưa chấp thuận.

Vì vậy, cơ quan chức năng buộc phải thực hiện cưỡng chế khi dự án đang triển khai sát ngay tại các phần đất của 9 trường hợp nói trên.

Việc cưỡng chế lần này liên quan bao gồm cả đất trống và đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc. Nhiều trường hợp có công trình xây dựng kiên cố, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nên công tác kiểm đếm, di dời tài sản được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng thực hiện qua loa phát thanh lưu động, nhằm tạo sự đồng thuận trong người dân.

Các đơn vị điện lực, cấp nước cũng phối hợp tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại khu vực để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng, ông Lâm Thành Sơn (Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) cho biết, sau khi hoàn tất cưỡng chế, toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao ngay cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư dự án đường trục chính Vũng Tàu) để triển khai thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Dự án trục đường chính Vũng Tàu là dự án đầu tư trọng điểm, bắt đầu từ nút giao đường ven biển ĐT994 đến vòng xoay 51B, 51C (phường Phước Thắng), dài 2,87km. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/h, tổng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án kết hợp với các tuyến nối cao tốc tạo thành một tuyến giao thông thông suốt từ Biên Hòa đến Vũng Tàu; đồng thời liên kết với tuyến đường ven biển ĐT 994 và các tuyến đường trục chính đô thị đang được triển khai đầu tư, để tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực ven biển của thành phố./.

