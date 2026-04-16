Khẩn trương gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư) đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đất đắp; đồng thời đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B trong quý 3/2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trơng đầu tư tại Quyết định số 796/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2022 và quyết định đầu tư tại Quyết định số 1735/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2022.

Dự án có nguồn vốn hỗn hợp Trung ương và địa phương, với tổng mức đầu tư ban đầu là 788,446 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến là 7,58km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến.

Đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đồng thời góp phần kết nối trục ngang và các tuyến cao tốc cũng như trục hành lang kinh tế Đông-Tây 2.

Dự án được khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty cổ phần tập đoàn CIENCO4.

Do có nhiều vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đất đắp và thời tiết cực đoan, dự án được Bộ Xây dựng gia hạn kéo dài thời gian thực hiện đến tháng 9/2026 tại Quyết định số 2463/QĐ-BXD ngày 30/12/2025.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư), cho biết dự án tăng chi phí giải phóng mặt bằng, làm tăng tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng nên phải tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện.

Ngày 24/01/2026, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 1301/TTr-SXD trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng do phát sinh kinh phí giải phóng mặt bằng làm vượt tổng mức đầu tư.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để có cơ sở trình điều chỉnh dự án và tập trung triển khai hoàn thành dự án theo quy định.

Theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 1/2026 nhưng do có nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất đai, tính chất pháp lý hồ sơ phức tạp, nhiều trường hợp các hộ đã kí biên bản nhưng chưa bàn giao thực tế nên đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án tham dự các buổi họp về xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng chính quyền địa phương và Trung tâm phát triển quỹ đất vận động người dân bàn giao, bố trí máy móc hỗ trợ công tác tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho bà con.

Để giải “bài toán” nguồn vật liệu đất đắp, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết Sở đã báo cáo thành phố chấp thuận cho điều chuyển vật liệu đất đồi từ nguồn của tuyến Vành đai phía Tây đoạn qua khu Công nghệ thông tin tập trung và nguồn đất đào của tuyến kênh thoát lũ Hòa Nhơn; riêng nguồn đất đắp nền móng (K≥0,98) mua từ một số nguồn hợp pháp.

Đối với nguồn vật liệu cấp phối đá dăm, hiện tại trên địa bàn thành phố đang rất khan hiếm, Sở Xây dựng đã phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công khảo sát các mỏ đá từ các địa phương lân cận để ký hợp đồng vận chuyển về công trình để đảm bảo tiến độ trong thời gian chờ thủ tục cấp phép bổ sung các khu vực được khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, đoạn qua Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Đối với công tác thi công trên công trường, Sở Xây dựng đang tích cực chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công đắp nền, thi công cống ngang và mương dọc tại các vị trí đã có mặt bằng; quyết tâm hoàn thiện toàn bộ phần nền móng đường và công ngang, mương dọc trong tháng 5/2026 để tránh thời tiết bất lợi trong mùa mưa.

“Hàng tuần, Sở Xây dựng tổ chức giao ban trên công trường để thường xuyên kiểm điểm tiến độ thi công, xử lý các vấn đề vướng mắc; rà soát các mũi thi công bị chậm trễ và yêu cầu nhà thầu huy động bổ sung máy móc, thiết bị và các nguồn lực về con người, tài chính để thi công hoàn thành các hạng mục công trình,” ông Nguyễn Hà Nam cho hay.

Theo chủ đầu tư dự án, tổng giá trị thực hiện của toàn dự án đạt 593,386 tỷ đồng/788,446 tỷ đồng đạt 75,26%; trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Trung ương giao các năm 2022, 2023 và 2024 đạt 100%. Riêng năm 2025 tỷ lệ giải ngân năm đạt 92,4% do không giải phóng được mặt bằng nên phải điều chuyển trả vốn Trung ương 99,3 tỷ đồng.

Dự kiến đến quý 3/2026 sẽ hoàn thành dự án và giải ngân toàn bộ phần vốn còn lại 180,951 tỷ đồng (Trung ương và địa phương) và phần vốn bổ sung của địa phương 173 tỷ đồng, nếu được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án.

Trước đó, ngày 29/1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ các công trình động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ vướng mắc tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, công trình đang gây nhiều bức xúc trong dư luận do chậm tiến độ kéo dài.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc nghiêm túc, buộc nhà thầu tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Trường hợp đơn vị tiếp tục thi công cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu thì xem xét chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà thầu khác để bảo đảm kỷ cương; không để dự án kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, giao thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

