Gần 20 tỷ đồng cải tạo tuyến cửa ngõ từ Sân bay Đà Nẵng đến trung tâm thành phố

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận hồ sơ đề xuất và tiếp nhận tài trợ dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường Nguyễn Văn Linh.

Theo Công văn số 2826/UBND-SXD ngày 15/4/2026, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tài trợ 100% kinh phí, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19,8 tỷ đồng. Phạm vi thực hiện trên đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km, từ cổng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đến đường Hoàng Diệu.

Mục tiêu của dự án nhằm xử lý các hư hỏng hiện hữu, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng sắp tới của thành phố. Đây cũng là bước triển khai đầu tiên trong định hướng chỉnh trang trục Nguyễn Văn Linh-Võ Văn Kiệt trở thành tuyến cửa ngõ hiện đại, kết nối từ sân bay đến trung tâm và ra biển Mỹ Khê.

Trong giai đoạn 1, các hạng mục chính gồm sửa chữa các vị trí hư hỏng, thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường và sơn hoàn thiện hệ thống vạch tổ chức giao thông. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026, sau đó bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác theo quy định.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Đỗ Trọng Hậu cho biết, việc tham gia tài trợ dự án là bước khởi đầu trong lộ trình đồng hành lâu dài với thành phố Đà Nẵng, không chỉ ở lĩnh vực hạ tầng giao thông mà còn trong cải thiện cảnh quan đô thị trên tuyến cửa ngõ từ sân bay ra biển.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng dự kiến tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tài trợ thiết kế và từng bước triển khai chỉnh trang tổng thể cảnh quan trên trục Nguyễn Văn Linh đến Cầu Rồng, kết nối với đường Võ Văn Kiệt ra biển Mỹ Khê.

Các nội dung nghiên cứu bao gồm hệ thống cây xanh, chiếu sáng, mỹ thuật đô thị và không gian công cộng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng hiện là đơn vị vận hành Nhà ga hành khách quốc tế T2 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhà ga đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế do tổ chức Skytrax chứng nhận.

Thông qua các hoạt động đồng hành phát triển hạ tầng, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần nâng cao hình ảnh đô thị và trải nghiệm của người dân, du khách khi đến với Đà Nẵng./.

