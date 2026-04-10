Sân bay Đà Nẵng ưu tiên cho hành khách dùng sinh trắc học làm thủ tục lên máy bay

Ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học khi làm thủ tục lên tàu bay.

Việc triển khai lối đi ưu tiên này được xây dựng trên nền tảng ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Hệ thống cho phép nhận diện hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và xác thực từ trước.

Mục tiêu trọng tâm của Cảng là tách riêng luồng di chuyển cho hành khách đã đăng ký và có dữ liệu nhận diện khuôn mặt. Khu vực lối đi ưu tiên được bố trí tại phía Nam nhà ga đi quốc nội, dành cho hành khách đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại khu vực Ga nội địa, các thiết bị hiện đại hoàn toàn tự động với các hướng dẫn chi tiết kỹ càng để hành khách có thể tự đăng ký lối đi ưu tiên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thay vì sử dụng chung các điểm kiểm soát theo phương thức truyền thống, nhóm hành khách này được phân luồng sang khu vực riêng biệt. Tại đây, việc thực hiện thủ tục qua cổng kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay được tiến hành bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc quét mã điện tử, hoàn toàn không cần xuất trình giấy tờ bản cứng.

Trên thực tế, công nghệ sinh trắc học đã được sân bay Đà Nẵng đưa vào thí điểm từ năm 2023. Đơn vị đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thiết bị cũng như quy trình vận hành để tiến tới triển khai chính thức.

Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ này cho phép tự động hóa các khâu kiểm tra, đối soát thông tin hành khách. Thời gian làm thủ tục được rút ngắn xuống chỉ còn vài phút, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không.

Sau khi hoàn tất đăng ký, hành khách qua khu vực an ninh sẽ rất nhanh chóng và hoàn toàn tự động. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khuyến khích hành khách sử dụng phương thức này và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, hãng hàng không để hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi áp dụng.

Giải pháp này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn khẳng định quyết tâm của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực hàng không./.