Chuyển đổi số ngành Nội vụ: Hướng tới quản trị thông minh bằng dữ liệu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa ký Quyết định số 428/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch vạch ra lộ trình toàn diện với bốn trụ cột trọng tâm, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý và sự hài lòng của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Hoàn thiện thể chế số

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Bộ Nội vụ xác định ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế và chính sách. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành rà soát 100% các quy định nghiệp vụ, thiết lập hành lang pháp lý vững chắc để chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Ngành nội vụ đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ sửa đổi các quy định hiện hành nhằm cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và các thành phần hồ sơ. Hệ thống thể chế, chính sách số trên các lĩnh vực công vụ, chính quyền địa phương, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công, lao động và việc làm cũng sẽ được hoàn thiện toàn diện để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Cùng với đó, Bộ đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tích hợp số hóa ngay từ khâu thiết kế quy trình và xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ công chức, viên chức.

Phát triển Chính phủ số theo lộ trình

Trong trụ cột phát triển Chính phủ số, Bộ Nội vụ chia lộ trình thực hiện thành hai giai đoạn với các chỉ tiêu đo lường rất cụ thể. Ở giai đoạn 2026-2027, cơ quan này phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người dân và doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh, qua đó hướng tới tỷ lệ hài lòng đạt 95%.

Về công tác quản trị nội bộ, toàn bộ thủ tục hành chính nội bộ, hồ sơ công việc (trừ tài liệu mật), chế độ báo cáo và các nhiệm vụ do Chính phủ giao đều sẽ được xử lý, giám sát hoàn toàn trên môi trường điện tử. Giai đoạn này cũng đánh dấu việc hoàn thành các nền tảng số, đạt cấp độ 3 về quản trị dữ liệu và xây dựng xong các cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu về cán bộ, công chức, viên chức; an sinh xã hội và tài liệu lưu trữ. Song song đó, 100% cán bộ, công chức sẽ được đào tạo kỹ năng số cơ bản, với một nửa số cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu.

Bước sang giai đoạn 2028-2030, Bộ Nội vụ đặt tham vọng nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên mức 99%.

Bước sang giai đoạn 2028-2030, Bộ Nội vụ đặt tham vọng nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên mức 99%. Tối thiểu 70% dữ liệu đủ điều kiện sẽ được công bố dưới dạng dữ liệu mở, trong khi 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và 80% trong số đó được khai thác, sử dụng lại. Năng lực quản trị dữ liệu sẽ được nâng tầm khi 100% đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5, đi kèm với sự kết nối, chia sẻ thông suốt của toàn bộ hệ thống thông tin với độ an toàn, bảo mật cao.

Điểm nhấn công nghệ bứt phá trong giai đoạn này là việc Bộ sẽ ứng dụng ít nhất một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức sẽ thường xuyên sử dụng AI hoặc trợ lý ảo để nâng cao hiệu suất làm việc. Đội ngũ lãnh đạo cũng được yêu cầu nâng cao năng lực, phấn đấu 25% lãnh đạo từ cấp vụ trở lên có chuyên môn về khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số.

Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, kế hoạch còn đặt ra các mục tiêu lớn nhằm phát triển kinh tế số. Cụ thể, Bộ sẽ hoàn thiện 100% dữ liệu số về lao động, việc làm kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ quy trình báo cáo, kê khai, quản lý việc làm của doanh nghiệp và người lao động sẽ được thực hiện thông qua các dịch vụ trực tuyến.

Đặc biệt, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, tiến tới số hóa 100% hợp đồng giấy nhằm bảo đảm quản lý tập trung và chia sẻ dữ liệu thông suốt. Thông qua các nền tảng của mình, Bộ Nội vụ kỳ vọng sẽ kết nối việc làm thành công cho ít nhất 20.000 lượt doanh nghiệp và 500.000 lượt lao động.

Đối với mục tiêu phát triển xã hội số, Bộ Nội vụ phấn đấu 75% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội sẽ nhận trợ cấp thường xuyên qua phương thức không dùng tiền mặt. Tối thiểu 70% nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được gắn định danh điện tử thống nhất. Ngành cũng sẽ hoàn thành việc tạo lập và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực an sinh xã hội, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ đắc lực cho công tác hoạch định chính sách, đảm bảo cung cấp dịch vụ minh bạch, kịp thời cho người dân.

Để hiện thực hóa bản kế hoạch chiến lược này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động tổ chức triển khai. Các đơn vị có trách nhiệm xác định rõ các nội dung công việc cụ thể, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đưa công tác chuyển đổi số của ngành đi vào chiều sâu và thực chất./.

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57-NQ/TW nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

