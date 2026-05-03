Một số điểm du lịch tạo ấn tượng với du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Ngày 3/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, trong 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5 (từ 29/4-3/5), tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt, tăng 129%; khách nội địa đạt 446.000 lượt, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch dịp lễ này của thành phố đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025; công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú đạt 99%. Đáng chú ý, ngày 1/5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tính trong một ngày.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, thành phố Huế cũng ghi nhận lượng khách du lịch đến tham quan tăng mạnh với 395.000 lượt (cùng kỳ năm 2025 đón khoảng 109.000 lượt khách). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt, còn lại là khách nội địa; doanh thu từ du lịch dịp này đạt 958 tỷ đồng, công suất bình quân phòng các khách sạn đạt trên 90%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Huế đạt trên 2,6 triệu lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng 27,7%; khách nội địa đạt trên 1,53 triệu lượt, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch 4 tháng đầu năm 2026 của thành phố đạt trên 6.234 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian gần đây, thành phố Huế triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút và níu chân du khách. Điển hình là Đại Nội Huế mở cửa về đêm miễn vé với Chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, diễn ra các tối 25-28/4. Được dàn dựng công phu, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm, thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Mở đầu chương trình là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung.

Du khách quốc tế đến Huế. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Cũng tại chương trình, du khách được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo. Tiếp đến là màn múa đèn lồng của các cung nữ, tạo nên hành trình dẫn dắt giàu cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân Đại Triều Điện Thái Hòa.

Tại đây, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn. Ngay sau đó, Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh ở phía Đông Điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như: múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung... kết hợp hiệu ứng phụt lửa góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa.

Thành phố cũng tăng cường, bố trí lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách; đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Với thời gian nghỉ lễ khá dài, trùng thời điểm tỉnh tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ-Văn hóa, du lịch và Cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động du lịch Cà Mau trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đã diễn ra sôi động, thu hút lượng lớn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm.

Khu Quán âm Phật đài (Phường Bạc Liêu) thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tại Cà Mau, trong 4 ngày lễ (từ 30/4 đến 3/5), các khu, điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, ăn uống, lưu trú của tỉnh đã đón 397.200 lượt khách (hơn 1.900 lượt khách quốc tế), tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ, với tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 372,2 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Chị Lê Huỳnh Dao, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi chọn Cà Mau cho kỳ nghỉ lễ 30/4, bởi nơi đây đang diễn ra sự kiện quảng bá khoa học, công nghệ-văn hóa, du lịch và nhất là muốn khám phá những sắc màu văn hóa, cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo. Tôi đã tham quan một số điểm du lịch như Khu Quán âm Nam Hải, Khu du lịch Đất mũi, Điện gió Hòa Bình 1 và cũng đã thưởng thức nhiều món ngon của Cà Mau như hải sản, bánh xèo, bún bò cay. Với những trải nghiệm từ kỳ nghỉ, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bạn bè trải nghiệm sức hấp dẫn của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.”

Theo ghi nhận, một số khu, điểm du lịch tiêu biểu đón lượng khách nhiều nhất như: Khu du lịch Đất Mũi, Khu Quán âm Phật đài, Quảng trường Hùng Vương, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Nhà thờ Tắc Sậy, Không gian Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ…

Các tuyến, tour du lịch trải nghiệm ngày càng thu hút du khách khi đến với Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trước dịp lễ, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch để thu hút du khách. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ; xây dựng nhiều sản phẩm du lịch về đêm để giữ chân du khách lưu trú. Ngoài ra, địa phương triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu chi tiêu, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và tạo được ấn tượng đẹp với du khách.

Năm 2026, du lịch Cà Mau đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó có 134.500 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu phấn đấu đạt 9.485 tỷ đồng.

Kết quả đạt được trong dịp lễ 30/4 và 1/5 cùng những tháng đầu năm 2026 đã tạo tín hiệu khởi sắc, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tiếp tục nâng tầm vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ kinh tế xanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Khách quốc tế chọn Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng Phú Quốc lọt top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026. Việc liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới giúp Phú Quốc nâng cao hình ảnh và độ tin cậy đối với khách quốc tế.

​

​