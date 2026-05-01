Huế: Ghi nhận kỷ lục doanh thu từ bán vé tham quan di tích trong một ngày

Nguyên Lý
Trình diễn ánh sáng và 3D tại cầu Trung Đạo trong Đại Nội Huế về đêm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Tối 1/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận doanh thu từ bán vé (tính trong một ngày) đạt cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, trong ngày 1/5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích ở Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Tổng lượt khách mua vé vào tham quan các di tích là 30.765 lượt; trong đó có trên 26.500 lượt khách nội địa và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, còn có 1.379 vé được du khách mua trực tuyến.

Dự kiến, trong dịp lễ 30/4-1/5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng trên 73% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt.

Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú dịp lễ này ước đạt 99%; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua và dịp lễ 30/4-1/5, thành phố Huế đã huy động lực lượng túc trực, tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có môi trường du lịch.

Thành phố duy trì số điện thoại hỗ trợ du khách là 0234.3828288 và tiếp nhận phản hồi của du khách, để xử lý kịp thời các phát sinh.

Lực lượng chức năng được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm, di tích thu hút nhiều khách tham quan như Đại Nội, Cung An Định, lăng tẩm… để điều tiết giao thông; hỗ trợ, hướng dẫn du khách tham quan thuận lợi.

Tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24-28/4) đạt khoảng 395.000 lượt (năm 2025 đón 109.000 lượt khách); trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt, còn lại là khách nội địa. Công suất phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú ước đạt trên 90%, doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại khu vực Bãi Môn-Mũi Điện. (Ảnh: TTXVN)

Bãi Môn - Đón bình minh nơi cực Đông của Tổ quốc

Đến thăm Bãi Môn (Đắk Lắk), du khách không chỉ được đắm chìm vào cảnh biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi cực Đông của Tổ quốc.

Không gian tổ chức chương trình khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại Công viên APEC, Đà Nẵng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Nằm giữa rừng thông, Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn hòa quyện văn hóa với thiên nhiên. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Đánh thức” tiềm năng du lịch Kon Plông

Kon Plông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng thu hút du khách tìm về, tận hưởng những phút giây thư thái, khám phá văn hóa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.