Bãi Môn - Đón bình minh nơi cực Đông của Tổ quốc

Bãi Môn là bãi biển xinh đẹp nằm yên bình trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Nhờ vẻ đẹp nguyên bản cùng giá trị biểu tượng đặc biệt, Bãi Môn-Mũi Điện thu hút những người yêu thiên nhiên, là điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những tâm hồn ưa khám phá.

Nơi gắn liền với những câu chuyện lịch sử

Bãi Môn duy nhất có một tên gọi, là bãi biển nằm dưới chân mũi Đại Lãnh, còn có tên gọi mũi Điện, Cap Varella (Varella là do người Pháp đặt). Sau khi phát hiện ra mũi Đại Lãnh, người Pháp đã cho xây dựng ở đây một ngọn hải đăng. Hải đăng có vai trò định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên biển và vào vịnh Vũng Rô. Trải qua chiến tranh, hải đăng đã bị đổ nát. Đến năm 1995, Cục Hàng hải Việt Nam đầu tư xây dựng lại ngọn hải đăng tại vị trí cũ.

Bãi Môn - ngoài là một địa danh được người Pháp đánh giá như một vị trí chiến lược về quân sự và hàng hải - từng được khắc vào Cửu Đỉnh ở kinh thành Huế dưới thời vua Minh Mạng; được đưa vào Từ điển quốc gia vào năm 1853 dưới thời vua Tự Đức.

Điểm cực Đông thiêng liêng của Tổ quốc

Nơi đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nằm trên cung đường ven biển tuyệt đẹp của dải đất Nam Trung Bộ. Bãi biển thơ mộng này sở hữu vị trí địa lý đặc biệt khi nằm ngay dưới chân Mũi Điện (hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh), điểm cực Đông của đất liền Việt Nam.

Cờ Tổ quốc tung bay tại Mũi Đại Lãnh trong Lễ Chào cờ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Với vị trí độc đáo hiếm có, Bãi Môn - Mũi Điện là nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của nước ta. Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng vàng rực phản chiếu lên mặt biển trong xanh tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thiêng liêng. Đây là khoảnh khắc mà bất kỳ du khách nào đặt chân đến cũng mong muốn được một lần trải nghiệm.

Xung quanh biển Bãi Môn là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp: Một bên là biển xanh bao la, một bên là những dãy núi đá vươn mình kiêu hãnh, phía sau là rừng cây xanh mướt tạo nên không gian yên bình, hoang sơ và trong lành hiếm thấy.

Thời gian lý tưởng để du lịch Bãi Môn là từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm. Thời điểm này, thời tiết khô ráo, nắng đẹp, biển lặng và trong xanh, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, cắm trại hay chụp ảnh.

Kết nối với nhiều điểm tham quan lý tưởng

Hải đăng Mũi Điện

Nằm trên đỉnh núi phía sau bãi Môn, Hải đăng Mũi Điện (hay còn gọi là Hải đăng Đại Lãnh) là một trong những ngọn hải đăng cổ và đẹp nhất Việt Nam. Để lên đến đỉnh hải đăng, du khách sẽ trải qua một quãng đường leo bộ ngắn men theo sườn núi xanh mướt.

Từ trên cao, có thể phóng tầm mắt ngắm toàn bộ cảnh biển xanh thẳm phía dưới, bãi cát trắng mịn uốn lượn bên những triền đá và rừng cây rì rào trong gió. Đây không chỉ là điểm ngắm bình minh lý tưởng, mà còn là nơi “săn ảnh” cực chất được nhiều tín đồ du lịch yêu thích. Cảm giác đứng giữa giao thoa trời - biển - đất, hít đầy lồng ngực không khí trong lành, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào quên.

Vịnh Vũng Rô và Đèo Cả

Vịnh Vũng Rô hiện ra như một bức tranh sơn thủy hữu tình với làn nước xanh biếc, bãi đá tự nhiên, và những chiếc thuyền câu bình yên neo đậu. Đây từng là căn cứ lịch sử nổi tiếng trong kháng chiến, nơi ghi dấu con đường huyền thoại của “tàu không số.”

Gần kề đó là Đèo Cả, một trong những cung đường đèo ven biển đẹp nhất Việt Nam. Nếu di chuyển bằng xe máy, chạy xe qua những khúc cua quanh co giữa núi rừng và biển khơi, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một thước phim điện ảnh. Hãy dừng chân tại các điểm cao để chụp ảnh, ngắm cảnh và tận hưởng sự hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Phú Yên.

Gành Đá Đĩa

Cách Bãi Môn khoảng 50km về phía Bắc, Gành Đá Đĩa là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng của địa phương. Nơi đây nổi bật với hàng nghìn khối đá bazan chủ thể hình lục giác, xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ do thiên nhiên “điêu khắc” từ hàng triệu năm trước.

Bất kỳ ai đến Gành Đá Đĩa cũng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lạ mắt và độc đáo của kỳ quan này. Đây là điểm “phải đến một lần” được các tín đồ nhiếp ảnh và giới trẻ đặc biệt yêu thích nhờ khung cảnh độc nhất vô nhị, vừa hoang sơ vừa huyền bí.

Đầm Ô Loan

Nằm cách Bãi Môn khoảng 40km, đầm nước lợ này trải rộng giữa cánh đồng và làng chài, tạo nên một không gian nên thơ, đặc biệt vào lúc hoàng hôn buông xuống. Đến đây, bạn có thể ngồi tại các nhà hàng ven đầm, thưởng ngoạn cảnh đẹp và thưởng thức các món hải sản tươi sống. Trong đó, nổi bật nhất chính là sò huyết Ô Loan, món đặc sản trứ danh, nổi tiếng bởi vị ngọt thanh và độ tươi ngon đặc biệt mà bạn khó tìm thấy ở nơi nào khác./.

