Khánh Hòa: Bứt phá để giữ vững vị thế số một về du lịch biển

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều chuỗi lễ hội, sự kiện du lịch quy mô lớn tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang cùng các điểm du lịch trọng điểm như đảo Hòn Tre, đảo Khỉ, đảo Hoa Lan và nhiều khu vực ven biển nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh.

Điểm nhấn của mùa du lịch Hè năm 2026 là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn công nghệ hiện đại kết hợp giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm sản phẩm mới cho ngành du lịch địa phương.

Nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc nước, chương trình văn hóa dân gian và các lễ hội biển được tổ chức xuyên suốt tại khu vực công viên bờ biển, Quảng trường 2/4 và các khu du lịch lớn.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng mùa cao điểm hè là cơ hội quan trọng để ngành Du lịch của tỉnh bứt phá, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Tỉnh tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và chất lượng, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Ngoài việc làm mới các sản phẩm du lịch, địa phương đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá cả, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. Các doanh nghiệp được yêu cầu không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, phân biệt đối xử hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Để bảo đảm phục vụ tốt lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ và cao điểm hè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí tăng cường rà soát toàn bộ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra hồ bơi, khu vui chơi dưới nước; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc đăng ký, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm để phục vụ khách du lịch.

Các khu du lịch, khách sạn cũng được yêu cầu chủ động phương án phân luồng khách, bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, tránh tình trạng chen lấn, quá tải trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, khuyến khích doanh nghiệp giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại và xử lý chất thải tại các khu điểm du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến xanh-sạch-đẹp, thân thiện và bền vững.

Địa phương khuyến khích các doanh nghiệp triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi dịp lễ; tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội; phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho du khách thông qua đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch hoạt động 24/24 giờ.

Ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, dịch vụ đến các hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc, Khánh Hòa hướng đến mùa du lịch hè 2026 tiếp tục bứt phá, giữ vững vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu cả nước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tháng 4/2026, tổng lượt khách du lịch ước đạt 1,9 triệu lượt; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 900.000 lượt, khách quốc tế ước đạt 350.000 lượt, khách nội địa đạt 550.000 lượt, tăng tương ứng 31,7%, 40,2% và 26,9% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 7,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 27.415 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ./.

